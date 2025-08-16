Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je osudila nasilje blokadera kom smo bili svedoci večeras u Valjevu. 

- Blokaderi teroristi i večeras u Valjevu pokazali svoj program za Srbiju — došli, lomili, palili, mrzeli, pobegli. Kraj. Bravo, svaka čast. Mnogo ste hrabri i pametni - napisala je Brnabić na svom X nalogu. 

Kurir.rs

