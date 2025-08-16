Saopštenje
"BLOKADERI U VALJEVU POKAZALI SVOJ PROGRAM ZA SRBIJU!" Brnabić oštro osudila nasilje na ulicama: Došli, lomili, palili, mrzeli - pobegli!
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je osudila nasilje blokadera kom smo bili svedoci večeras u Valjevu.
- Blokaderi teroristi i večeras u Valjevu pokazali svoj program za Srbiju — došli, lomili, palili, mrzeli, pobegli. Kraj. Bravo, svaka čast. Mnogo ste hrabri i pametni - napisala je Brnabić na svom X nalogu.
