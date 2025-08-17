Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se oglasio i poslao moćnu poruku svim blokaderima koji su i večeras rušili, palili i uništavali Srbiju. 

- Večeras nešto ranije izlazim iz MUP-a gde sam došao da posetim i prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od ovih koji je uništavaju i ruše svako veče. I samo hoću ljudima da kažem — podići ćemo i obnovićemo prostorije i našeg tužilaštva i sudova i stranačke prostorije, uspećemo mi to sve da uradimo, sve zajedno sa narodom. A ovo uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima jednu dobru stvar — sve maske su pale, ljudi sve vide, nervoza im je sve veća, histerija sve veća, nasilje sve izraženije zato što nemaju šta drugo da ponude. Vreme odgovornosti dolazi i svi ovi koji su spaljivali, rušili, odgovaraće i biće kažnjeni za svoja zlodela. Srbiju, marljive ljude, vredne ruke našeg naroda nikada neće moći da pobede. Hvala vam na ljubavi i podršci - naveo je i dodao: 

- Nasilje je izraz potpune nemoći. Sačuvaćemo mir i kazniti siledžije.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"NISTE USPELI NIŠTA DA URADITE" Vučić poručio: Nekima će sramota na obrazu da ostane doveka!
profimedia-0902260661.jpg
PolitikaSRBIN SVOJU SLOBODU LJUBI I VOLI JE VIŠE OD SVEGA: Snažna poruka predsednika Vučića
profimedia-0902260652.jpg
Politika"NEOZBILJNO, A I GLUPO JER SE NEĆE DOGODITI" Vučić o blokaderima: Sad kažu - tražiće nešto što niko ne može da ispuni, da bi mogli neredima da dođu na vlast
Screenshot 2025-08-15 194624.png
Politika"NAŠA EKONOMIJA RASTE MANJE NEGO ŠTO BI TREBALO" Vučić o protestima u Srbiji: Sve što se priča su trikovi koji su već viđeni u različitim obojenim revolucijama
Screenshot 2025-08-15 193539.png