- Večeras nešto ranije izlazim iz MUP-a gde sam došao da posetim i prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od ovih koji je uništavaju i ruše svako veče. I samo hoću ljudima da kažem — podići ćemo i obnovićemo prostorije i našeg tužilaštva i sudova i stranačke prostorije, uspećemo mi to sve da uradimo, sve zajedno sa narodom. A ovo uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima jednu dobru stvar — sve maske su pale, ljudi sve vide, nervoza im je sve veća, histerija sve veća, nasilje sve izraženije zato što nemaju šta drugo da ponude. Vreme odgovornosti dolazi i svi ovi koji su spaljivali, rušili, odgovaraće i biće kažnjeni za svoja zlodela. Srbiju, marljive ljude, vredne ruke našeg naroda nikada neće moći da pobede. Hvala vam na ljubavi i podršci - naveo je i dodao: