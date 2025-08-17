Slušaj vest

- Tokom jučerašnjih neprijavljenih javnih okupljanja u Srbiji povređeno je ukupno 6 policijskih službenika, dovedeno je 56 lica, zadržano 16 lica zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, dok će protiv 35 lica biti podnete prekršajne prijave - piše u saopštenju MUP.

U Policijsku upravu za grad Beograd dovedeno je 27 lica, zadržano je jedno lice, a protiv 22 lica biće podnete prekršajne prijave.

- U Policijsku upravu u Valjevu dovedeno je 29 lica, zadržano je 15 lica, protiv 13 lica biće podnete prekršajne prijave, a povređeno je 6 policijskih službenika Žandarmerije (svi sa lakšim telesnim povredama).

Podsećamo, najviše incidenata, odnosno narušavanja javnog reda i mira, bilo je u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu. U Valjevu su demolirane i zapaljene prostorije Srpske napredne stranke. Takođe su demolirane i prostorije gradske uprave, suda i tužilaštva.

Ne propustitePolitika"NASILJE JE IZRAZ POTPUNE NEMOĆI!" Vučić: Sačuvaćemo mir i kazniti siledžije - maske su pale, histerija i nervoza sve veće jer nemaju šta da ponude! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-17 000927.jpg
PolitikaBLOKADERI ZAPALILI KAFIĆ JER MISLE DA JE VLASNIK POVEZAN SA SNS-OM! Sramne scene nasilja i divljaštva u Valjevu: Uništavaju tuđu imovinu kako im se prohte VIDEO
Screenshot 2025-08-16 225847.jpg
PolitikaAPSURD: Blokaderi kriju imena sa izborne liste, a sve vreme su u političkoj kampanji!
WhatsApp Image 2025-06-29 at 12.15.29 AM (1).jpeg
Politika"HORDA PLAĆENIH ZOMBIJA" Ristovski: Drage kolege glumci, uzmite se u pamet da smirujete mržnju, a ne da je raspaljujete
0404 LR rgb News1 Nemanja Nikolic.jpg