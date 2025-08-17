Slušaj vest

Da su maske u potpunosti pale najbolje pokazuje ovaj snimak uživo prenosa iz Valjeva.

Dok se snimatelj kretao ka vatrogasnom vozilu koje je pokušavalo da ugasi požar u stambenoj zgradi, u kojoj se nalaze i prostorije SNS, jedan blokader je burno reagovao.

On je rukom pokrio kameru i potom vikao:

- Ne snimaj me, mene će prepoznati po konstituciji, ako me vide, idem u zatvor.

MUP: Povređeno šest policajca, privedeno 56 lica

Ministarstvo unutrašnjih poslova se oglasilo saopštenjem nakon divljanja blokadera u više gradova.

- Tokom jučerašnjih neprijavljenih javnih okupljanja u Srbiji povređeno je ukupno 6 policijskih službenika, dovedeno je 56 lica, zadržano 16 lica zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, dok će protiv 35 lica biti podnete prekršajne prijave - piše u saopštenju MUP.

U Policijsku upravu za grad Beograd dovedeno je 27 lica, zadržano je jedno lice, a protiv 22 lica biće podnete prekršajne prijave.

- U Policijsku upravu u Valjevu dovedeno je 29 lica, zadržano je 15 lica, protiv 13 lica biće podnete prekršajne prijave, a povređeno je 6 policijskih službenika Žandarmerije (svi sa lakšim telesnim povredama).