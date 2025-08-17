Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić oštro je danas osudio napad na prostorije Srpske napredne stranke (SNS) u Valjevu protekle noći, kao i na prostorije javnog tužilaštva i drugih pravosudnih i državnih institucija i naglasio da je sada neophodno kažnjavanje počinilaca.

- Sada su neophodni brza identifikacija i kažnjavanje počinilaca - individualizacija odgovornosti, kao i prestanak bilo koje vrste podstrekavanja na nasilje, netrpeljivost i građanske sukobe - poučio je Đurić u izjavi za javnost.