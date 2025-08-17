Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić oštro je danas osudio napad na prostorije Srpske napredne stranke (SNS) u Valjevu protekle noći, kao i na prostorije javnog tužilaštva i drugih pravosudnih i državnih institucija i naglasio da je sada neophodno kažnjavanje počinilaca.

- Sada su neophodni brza identifikacija i kažnjavanje počinilaca - individualizacija odgovornosti, kao i prestanak bilo koje vrste podstrekavanja na nasilje, netrpeljivost i građanske sukobe - poučio je Đurić u izjavi za javnost.

Naglasio je da nasilje i neredi u Srbiji neće rešiti bilo koji društveni problem, već će ih samo će produbiti, i mnogo gore, poslužiće i već služe na radost protivnicima srpskih insteresa širom sveta.

Ne propustitePolitikaĐURIĆ OSUDIO NASILJE: Srbija je država zakona, huliganstvo neće zameniti volju građana na izborima
269A3106 copy.jpg
PolitikaJEZIVA SCENA IZ VALJEVA KOJA POKAZUJE PRAVI CILJ I NAMERE BLOKADERA: Dok gori zgrada, nasilnik ZAKUKAO pred kamerom! "Ne snimaj me, ako me vide IDEM U ZATVOR"
blokader valjevo nasilje.JPG
PolitikaOGLASIO SE MINISTAR ĐURIĆ: Srbiji potrebni mir, stabilnost i sabornost, a ne nasilje i nove tenzije
17.jpg
PolitikaPOVREĐENO ŠEST POLICAJACA, PRIVEDENO 56 NASILNIKA! Oglasio se MUP o divljanju blokadera
Screenshot 2025-08-15 115134.png