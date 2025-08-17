Slušaj vest

Jedan od naloga sa kog se šire lažne vesti je i "Umka je ustala". Kako pišu mediji, iza tog naloga stoji K. T, rođena na opštini Savski Venac, a sa prebivalištem na Čukarici.

umka je ustala.JPG
Foto: Printscreen, Printscreen 24 Sata/mihael Knatyšyn

Iznošenje i prenošenje lažnih vesti ili tvrdnji predstavlja krivično delo izazivanje panike i nereda.

Umka je ustala - lažne vesti Foto: Printscreen/Instagram

Ovo krivično delo čini onaj ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira, ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja.

Za ovo krivično delo je propisana kazna zatvora od tri meseca do tri godine i novčana kazna.

(Kurir.rs/B92)

Ne propustitePolitikaMINISTAR ĐURIĆ OSUDIO NASILJE BLOKADERA U VALJEVU: Neophodni brza identifikacija i kažnjavanje počinilaca
269A3081 copy.jpg
PolitikaJEZIVA SCENA IZ VALJEVA KOJA POKAZUJE PRAVI CILJ I NAMERE BLOKADERA: Dok gori zgrada, nasilnik ZAKUKAO pred kamerom! "Ne snimaj me, ako me vide IDEM U ZATVOR"
blokader valjevo nasilje.JPG
PolitikaPOVREĐENO ŠEST POLICAJACA, PRIVEDENO 56 NASILNIKA! Oglasio se MUP o divljanju blokadera
Screenshot 2025-08-15 115134.png
PolitikaSTRAŠNE SLIKE BEZUMLJA I NASILJA Blokaderi dosad palili, divljali, lomili, šta je sledeće! Pogledajte užas u Valjevu, pale SNS u zgradi u kojoj ljudi žive?!
Blokaderi