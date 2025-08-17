Blokaderi su juče lažnim vestima o smrti deteta u Valjevu pokušali da izazovu građanski rat i još krvavije sukobe u zemlji.
EVO KO SE KRIJE IZA NALOGA KOJI ŠIRI LAŽNE VESTI I DIŽE PANIKU: Izmišljaju mrtvu decu da bi izazvali krvoproliće na ulicama!
Jedan od naloga sa kog se šire lažne vesti je i "Umka je ustala". Kako pišu mediji, iza tog naloga stoji K. T, rođena na opštini Savski Venac, a sa prebivalištem na Čukarici.
Foto: Printscreen, Printscreen 24 Sata/mihael Knatyšyn
Iznošenje i prenošenje lažnih vesti ili tvrdnji predstavlja krivično delo izazivanje panike i nereda.
Umka je ustala - lažne vesti Foto: Printscreen/Instagram
Ovo krivično delo čini onaj ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira, ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja.
Za ovo krivično delo je propisana kazna zatvora od tri meseca do tri godine i novčana kazna.
(Kurir.rs/B92)
