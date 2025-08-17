Slušaj vest

Oni su takođe demolirali i zapalili kafić u centru Valjeva samo zato što su mislili da je vlasnik funkcioner SNS.

Vlasnik ugostiteljskog objekta Lazar Marjanović je rekao da on ne zna ništa više od onoga što je objavljeno, i da su sinoć upropašćena radna mesta ljudima koji su radili u tom kafiću.

- Hvala Bogu i slava Bogu da nije bio niko unutra, i da su radnici, pošto je Valjevo mali grad, da su se ljudi uplašili i sklonili da niko ne bude na radnom mestu. To je najbitnije. A ovaj vandalizam, ja ne znam kuda ovo vodi i kuda će da ide. Kada su napadnute institucije, tužilaštvo, opština, pa šta mi da očekujemo, ljudi koji rade svoj posao - rekao je on za Informer TV.

Istakao je i da nije funkcioner SNS, niti član.

- Ja jesam simpatizer dela Aleksandra Vučića. Pogledajte ljudi koliko se bolje živi, koliko ljudi putuje, ide na letovanje, na zimovanje, kada pogledate standard. Ali da se dopusti ovo, ovo ne vodi nikuda. Ako je neko hteo da zavadi srpski narod sa strane, onda mu čestitam, uspeo je. Treba li neko da bude mrtav, da pogine, da izbije bratoubilački rat? Da kum kuma ubije? Ovo je strašno - rekao je on.

Marjanović ističe da još uvek ne zna kolika je šteta, pošto je nebezbedno u spaljenom kafiću.