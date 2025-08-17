VRAĆAO SE SA HILANDARA KADA JE SAZNAO DA MU JE SPALJEN KAFIĆ: Oglasio se vlasnik objekta koji su sinoć demolirali blokaderi! JEZIVE SCENE U VALJEVU (VIDEO)
Oni su takođe demolirali i zapalili kafić u centru Valjeva samo zato što su mislili da je vlasnik funkcioner SNS.
Vlasnik ugostiteljskog objekta Lazar Marjanović je rekao da on ne zna ništa više od onoga što je objavljeno, i da su sinoć upropašćena radna mesta ljudima koji su radili u tom kafiću.
- Hvala Bogu i slava Bogu da nije bio niko unutra, i da su radnici, pošto je Valjevo mali grad, da su se ljudi uplašili i sklonili da niko ne bude na radnom mestu. To je najbitnije. A ovaj vandalizam, ja ne znam kuda ovo vodi i kuda će da ide. Kada su napadnute institucije, tužilaštvo, opština, pa šta mi da očekujemo, ljudi koji rade svoj posao - rekao je on za Informer TV.
Istakao je i da nije funkcioner SNS, niti član.
- Ja jesam simpatizer dela Aleksandra Vučića. Pogledajte ljudi koliko se bolje živi, koliko ljudi putuje, ide na letovanje, na zimovanje, kada pogledate standard. Ali da se dopusti ovo, ovo ne vodi nikuda. Ako je neko hteo da zavadi srpski narod sa strane, onda mu čestitam, uspeo je. Treba li neko da bude mrtav, da pogine, da izbije bratoubilački rat? Da kum kuma ubije? Ovo je strašno - rekao je on.
Marjanović ističe da još uvek ne zna kolika je šteta, pošto je nebezbedno u spaljenom kafiću.
- Ne mogu nikoga ni od radnika da pošaljem. Ja se vraćam sa Hilandara, sa Svete gore, samo sam dobio ove snimke. Pet dana nisam bio u Srbiji, i kako sam prešao granicu video sam da su izlupali prostorije SNS, opštine, moj kafić, tužilaštvo... Šta je ostalo još, da napadnu Centralni zatvor ili Generalštab? Krajnje je vreme da država zaštiti građane, ljude koji plaćaju porez svojoj zemlji i koji se bore za parče hleba - zaključio je on.