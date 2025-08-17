Slušaj vest

Predsednik je na početku obraćanja rekao da u ime Republike Srbije želi da pozdravi razgovore Putina i Trampa na Aljasci.

- Srbija smatra da su ti razgovori od presudnog značaja za budućnost čovečanstva, naravno i za budućnost Evrope, i za budućnost Srbije. Mir je najviši interes svih na planeti, a posebno za Srbiju - rekao je on.

Tenzije usmerene protiv naših građana će biti manje ako dođe do mira u Ukrajini, istakao je Vučić.

- Ono zašto sam vas pozvao, a to je tema koju sam hteo da izbegnem, verovao sam da će moje sledeće obraćanje biti o smanjivanju cena i povećavanju standarda naših građana. Borimo se za nove planove kojima će građani Srbije biti zadovoljni, da njihove plate i penzije koje će rasti ponovo, da dobiju pravi značaj ako držimo pod kontrolom cene - kazao je on.

Vučić ističe da je borba za očuvanje doma ljudi, mesta osnovnog životnog prostora gde izvršitelji ne bi imali pravo da oduzimaju kuću, je jedan od prioriteta.

Foto: Jakov Milošević

- Doneli smo odluku da vam se obratimo posle jezivih događaja sinoć u Valjevu, malo manje jezivih u Beogradu, i jednako užasnih iz Novog Sada od pre dva ili tri dana. Čućete prvo šta je to što se događa, a zatim ćemo vam reći šta je to što će država da čini - kazao je predsednik.

Krenulo se sa pričom o pravdi, podseća Vučić, i dodaje da priče o pravdi nije bilo kada je izgorelo 16 ljudi u požarima u Novom Sadu, gde je bila direktna ljudska krivica.

- Nedvosmislena krivica, i gradskih čelnika i ostalih. Pravdu niste čuli u Severnoj Makedoniji, tamo gde je četiri puta više ljudi poginulo u požaru. Tu reč niste čuli. Zašto smo je čuli u Srbiji? Čuli smo je zato što je iskorišćeno kao oružje i municija u borbi protiv slobodne i suverene i nezavisne zemlje - rekao je predsednik.

Kaže da je sve krenulo sa romantičnim pričama o "našoj deci, mladosti i budućnosti", i zapitao je pa ko ne bi bio za to.

- Svako od nas je bio za to. Iako i dalje nismo sasvim sigurni šta se tačno dogodilo, a još manje znaju oni što sve svode na politiku, svakako pravda za nadstrešnicu mora biti pronađena. A onda smo samo mesec dana posle toga shvatili da im nije baš do roditelja i pravde, kada su krenuli da napadaju oca i majku strica poginulih i nastradalih - istakao je Vučić.

Foto: Videoplus

Onda su kao posle Ribnikara saopštili da nisu deca, roditelji poginulih ti koji imaju monopol na bol, podseća predsednik.

- Onda su defakto počeli da ukidaju školstvo i obrazovanje. Ne formalno, ali suštinski da. Naša deca danas mnogo manje uče i znaju. I ne razumem roditelje koji su to podržavali. Pošto su uništili školstvo i obrazovanje, razorili ga do temelja da su nam fakulteti pretvoreni u brloge i svinjce, uz aplauze i huk iz svih sala i hala kako je to nešto najlepše. Valjda smo fakultete gradili da budu svinjci, a ne da se deca školuju. To je najviši stepen uspeha koji smo napravili. I ne daj Bože da se neko usudi da kaže nešto protiv toga, odmah ga proganjaju - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da je onda, u tom tepanju da su svinjci najlepša mesta za život, počeli da viču da su protiv nasilja.

- Onda je išlo bezbroj laži o napadima na Pravnom fakultetu gde su se tukli između sebe. Onda su zaustavili slobodu kretanja, uz odobravanje onih spolja, koji su nam govorili da ne treba da poštujemo sopstvene zakone i Ustav. I sve smo morali da trpimo, ako država krene da sprovodi zakon, onda viču teror, teror, diraju nam decu. Zamislite veterana koji je 1985. godište. U kom je ratu taj učestvovao? Tu je reč o prevarantima i lažovima - kaže on.

Foto: Jakov Milošević

Dodaje da je onda počela priča da su svi lopovi, i da su preko noći najpošteniji ljudi predstavljeni kao lopovi.

- Slušam laži da Franš pripada mome bratu, a ja opet kažem: pokažite mi jedan moj račun u inostranstvu. Moj otac ima svoju kuću na teritoriji BiH, pošto je jednu obnovio. A oni koji imaju stotine miliona evra i koji su pljačkali zemlju odjednom postali poštenjačine. I sve je to podržano od strane okupacionih medijskih platformi - rekao je Vučić.

On kaže da su onda prešli na političke zahteve, koje do juče nisu hteli.

- A govorili su da je izdajnik svako ko hoće izbore. Onda su postajali sve nemoćniji, i ljudi su počeli da shvataju njihovu destruktivnu ulogu, i onda su tražili izbore - rekao je predsednik, i potom počeo da čita iz dokumenta o izazivanju kontrolisanog haosa.

- Ta druga faza kontrolisanog haosa se koristi da opiše mehanizam destabilizacije društva. Pri čemu haos nije spontan već ciljano iniciran. Prva faza - generiše se kontrolisani haos niskog intenziteta. Dezinformacije, laži, medijske kampanje. Poput one koje su objavljivali o siromašnoj starici koja čeka studente, a ono žena iz Rumunije. Druga faza, kada društvo već funkcioniše u uslovima zasićenja krizom, prelazi se na eskalaciju, koordinisane diverzije i nasilje, pojačane spoljnopolitičke pritiske. Sve ste to videli. Onda se kontrolisani haos pomera ka novoj dinamici, kako bi se pirhvatala neprihvatljiva rešenja. Dakle lagali su da su za pravdu, da su za društvo bez korupcije, pošto su znali da će to prihvatiti, da bi posle ovih faza došli do ovih priča o izborima. Posle te faze kreće transformacija, gde kriza postaje instrument za formiranje novog reda - kazao je Vučić.

Sve to gledamo danas, istakao je on, i rekao da u poslednjih dva meseca prisustvujemo eskalaciji haosa.

- Potcenili su građane Srbije, i nisu uspeli da obave to uz sve milijarde evra. Kada igrač pravi crveni karton na terenu? Kada ne može da stigne protivnika, to je izraz nemoći. Slabosti, a ne snage. Pošto ne mogu da ponude novu laž, osim laži o ranjenom i ubijenom detetu. I to lažu besomučno dva dana, i džabe im demanti, nastaviće da lažu. A napravili su zatvoreni krug, da ti ljudi koji su manipulisani da samo to prihvataju laž kao činjenicu, a ne istinu. To dovodi do ovih rezultata. Onda smo došli do toga da su ovi drugi jedini građani, i da oni idu po kućama političkih protivnika. To su radili između 1920 i 1934 godine. Interesantno od 1934 do 1938 se išlo na uništavanje političkih stranaka prostorija. SPD-a, komunista i nekih drugih. Uništavali su ih pripadnici nacističke partije, SA odredi - kazao je predsednik.

Kažu revoltirani građani, a oni bogati da ne mogu biti bogatiji, istakao je on.

Foto: Videoplus

- Kažu revoltirani stradalo dete u Valjevu. Ali nije! Ma oni kažu da jeste. Ovo se u Srbiji nije dešavalo od 1952 godine naovamo. U vreme krize oko Informbiroa, tada je su dolazili i po mog teču, zato što je tapšao sovjetskoj reprezentaciji. Ali od tada se nije dešavalo da bande idu po kućama i da sprovode teror. Nikada to veliki diktator Milošević nije sprovodio protiv bilo koga, niti strašni autokrata Vučić. Nismo to radili ni kada smo bili u opoziciji. Bili smo odgovorni ljudi, to sebi ne bismo dozvolili - naglašava Vučić.

Onda kaže da su krenuli da spaljuju prostorije svih političkih protivnika, i da su sinoć na meti bili i SPS, i radikali, i Pokret socijalista.

- Nisam se danas obratio da kukam, ili nekoga napadam, radim koliko mogu sa ljudima koji žele da se bore. Da sačuvamo mir, pa i te ljude, to su naši građani. Da ih vratimo da razumeju šta je normalno ponašanje. Zamalo su ubili 300 ljudi te večeri u Novom Sadu. I pri tome su pričali da je strašno što se ti ljudi brane, u sopstvenoj kući. Zato su išli da ih spale žive! Igrom slučaja smo izbegli ogromnu tragediju! Trebalo je da pogine i Miloš Vučević, i njegovo okruženje, i još nekih 200 ljudi. Nisu izvukli pouku iz toga, već kreću još žešće da spaljuju. Onda su došli sledeće veče, tada nije bilo ljudi, ali ih je iritiralo staklo i brava, pa su sve razbili. Mi smo rekli ljudima da ne rizikuju živote. U Valjevu su zamalo spalili ljude, bacali su molotovljeve koktele - naglasio je predsednik.

Vučić kaže da smo onda čuli od okupacionih medijskih uposlenika da policija juri novinare.

- To je naravno bila laž. Ljudi, govorim vam ovo zato što nam je zemlja u velikoj opasnosti. Ne samo država, već sve naše vrednosti, normalan pristojan život običnih ljudi. Ovo rade protiv svakoga od vas, protiv svakog normalnog čoveka u zemlji. Oni ljudima ne dozvoljavaju da idu u grad, Beograd i Novi Sad su prazni. Ugostitelji, frizeri, zanatlije ne mogu da zarađuju. Zato što banda vlada ulicama. Misle da imaju pravo da tuku, pale, ruše... I pri tome nijedan jedini skup im nije legalan - naglasio je on.

Kaže da ovo podseća na period olovnih godina u Italiji, koji se završio ubistvom Alda Mora, bivšeg premijera.

- I tek tada se država obračunala sa bandama. I moje pitanje za sve je, koga će večeras da spale? I moje upozorenje ljudima je, pitanje je dana kada će nekoga da ubiju. I to kažem na najotvoreniji način! Kažem vam da je to jedino što je preostalo. Sve drugo su već uradili. Ostalo je samo da počnu da ubijaju. Nisam preterao, pitanje je dana kada će se to dogoditi. I tada će reći, ovde je sve u redu, revoltirani građani mirno su ubili tog i tog. I zvuči vam kao parodija, ali nije. Ja sam ovo sazvao da vam kažem šta će se dogoditi - naglasio je predsednik Vučić.

Istakao je da ako se budemo plašili za sve ono za šta smo se borili neće ostati ništa.

- Slušajte ovo. Ukupno 137 policajca je teško ili lakše povređeno. Znate li koliko to košta državu, koliko su ovi ljudi iscrpljeni. Sa direktorom policije razgovaram svaki dan oko pola 3 ujutru, a onda pričamo opet u pola sedam ujutru. Razmislite koliko su nam ljudi iscrpljeni. Zbog poruka koje su pisali "ACAB" - "svi policajci su kopilad", pokazuju da ne žele policiju ili red. Oni žele da mogu da rade šta hoće i da im je dozvoljeno šta hoće. Pitam javno tužioca, zna se ko je nadležan za terorizam u Srbiji. Sada ću vam pročitati iz zakonika:

- Prema članu 331. krivičnog zakonika, terorizmom se smatra radnja onog ko u nameri da ozbiljno zastraši stanovništvo, ili da prinudi državu da učini ili ne učini nešto, ili da ozbiljno ugrozi osnovne strukture Srbije, izvrši nešto od sledećih dela: Napadne život, telo ili slobodu drugog lica, to rade svaki dan u Srbiji. Uništi državni ili javni objekat, sinoć smo to videli u Valjevu, razori infrastrukturu, saobraćajni sistem, ili izvrši bilo koju radnju koja nanosi štetu zemlji. Pitam gospodu tužioce, što se prave da ne znaju zakon. Evo pročitao sam vam.

Foto: Videoplus

Zapitao je šta je bilo ono u Novom Sadu i Valjevu ako nije terorizam.

- Čisti, nepatvoreni. Neću da ga nazivam težim imenom. Šta je to bilo? U skladu sa time, želim poštovani građani da vam kažem da ćete videti neke naše iznenađujuće odluke u naredna tri ili četiri dana. Činiće vam se narednih dana da smo se ponegde kao država sklonili i povukli, da ne postojimo. U jednom trenutku videćete svu odlučnost države Srbije. Iskoristićemo sve što nam je na raspolaganju da vratimo red, mir i poredak. Suprostavićemo se svim spoljnim pritiscima, svima koji prete i govore nam šta sme i može, a do sada smo videli da su doprineli unošenju haosa. Odgovor države ćete videti koji je bio mnogo drugačiji od onoga što ste videli. Još jednom postavljam pitanje, koga su večeras rešili da ubiju, i koga da spale. To spaljivanje im neće dugo trajati, samo se plašim da u narednim danima dok sve formalno pripremimo, plašim se da će nekoga da ubiju. Samo im je to ostalo, sve drugo su uradili. I ne zaboravite, sve vreme su izbegavali dijalog. Jedan od čelnika ovih pokreta za rušenje Srbije, odbijali su sve razgovore sa predstavnicima svoje države. Pričali su sa okorelim ustašama, poput Picule i Bartulice, samo sa predstavnicima svoje zemlje nisu hteli da pričaju - naglasio je predsednik.

Rekao je i da operativa radi svoj posao, i da će za 10 dana sva lica koja su učestvovala u neredima biće privedena.

- Nećemo ih prepoznavati samo po konstituciji. Tog iz Valjeva sa fantomkom. Moraće i tužioci da nam objasne šta rade, pa ćemo i to da vidimo. I zahvalan sam ljudima koji znaju šta su vrednosti Srbije. Pustite naše političke rasprave i trvenja. Ljudima koji su na drugoj strani političkog spektra, a neće da učestvuju u nemirima i sukobima. Normalan čovek ne može da voli nasilje. Ja se nikada ne radujem čak ni kada se ruše ilegalni objekti. Neko je uložio trud u to. A vi dođete da nešto spaljujete. Pričate mi o Valjevu u koje sam doveo tri velika investitora. Izgradio auto-put. Uradili za njih više nego ijedna vlast od 1945. na ovamo. Došli ste da spaljujete prostorije zato što vam je neko izmenio svest. Teško da će svi, ali dobar deo najagresivnijih biće pohvatani i odgovaraće - rekao je predsednik Vučić.

Zapitao je šta bi bilo da se on pojavi na ulici sa pristalicama dok oni spaljuju tuđe prostorije.

- Dragan Todorović, pa pitajte ga, samo što se nisam potukao sa jednim koji je stavio fantomku i bacio baklju na policiju, to je kada smo bili u opoziciji još. Mnogim ovim nasilnicima je to jedino socijalno okruženje. Šta mislite zašto je mali broj ljudi na ulicama. Celu Srbiju su dovlačili sinoć, a nije bilo 4300 ljudi. Iz cele Srbije su ih dovodili. Neće ljudi normalni da učestvuju u nasilju! Šta ćete sutra kada se klatno na ulici preokrene, pa neki drugi krenu da dolaze na vaše kuće? Kada napadaju Informer, idu da pale, a kada se dele leci ispred N1, onda je to strašan napad! Kako reče Marta Kos, "Čujemo vas". Jesi li videla Marta kako gore prostorije. Nešto ne videh da si čula. Sram ih bilo sve zajedno - kazao je on.

Foto: Jakov Milošević

Nije hteo da govori o "nestanku" Mladena Nenadića, i rekao je da se nada da će on da se vrati svom poslu.

O odgovoru države, predsednik kaže da nije razmatrao uvođenje vanrednog stanja.

- To je krajnja mera, to nismo razmatrali. I ne bih voleo da je razmatramo - kazao je on kratko.

Na pitanje o Marti Kos, koja je pre dva dana iznela zabrinutost zbog nasilja na protestima, i prisustvu maloletnika na istima, za šta izostaje reakcija, Vučić je rekao:

- Dobio sam poruku jednog evropskog čelnika, koji mi je napisao da je nedopustivo rušenje prostorija političkih stranaka. Ja rekoh možda sam engleski zaboravio, i to malo što sam znao. Daj da vidim jel ovo realno šta mi pišu. I ja odgovorim da li znate, poštovani prijatelju, čije su prostorije uništene? Samo jedne jedine stranke. A onda mi kaže: "Pa da, mislim i to". Ama šta još misliš, pošto tuđe prostorije nisu uništavane. I više nisam dobio odgovor. Dežurni krivac je uvek jedan. I kada ubiju ljude u Srbiji, reći će revoltirani ljudi, kriva je vlast koja je to uradila, a ne ubice. Ništa im više nije ostalo, kažem vam. I kao što su se neke zemlje ranije izborile sa terorizmom, uradićemo to i mi - naglasio je predsednik.

Precizirao je da će mere stupiti na snagu za šest-sedam dana, i potom je naglasio da blokaderi nemaju nikakvu ideologiju niti ideju.

Foto: Jakov Milošević

- Baš zato oni moraju da ponove nasilje, u kome su oni odabrani i pravoverni, a životi ćacija ne treba da postoje. Njima nije važno što su kontradiktorni sebi pet puta tokom dana. Eno Vučićev sin pobegao, eno brat pobegao. Onda istog dana kažu stigli oni u Pionirski park. Stigao i ja. Još koja godina, pa će i Vukan. Takvi smo mi Vučići. Odani i lojalni, borci. Što lažete onda? I iste budale slušaju i jedno i drugo, i veruju i u jedno i drugo. Zato su i sakrili vest šta su Rusi stvarno rekli. A oni su osudili spoljno mešanje i pokušaj obojene revolucije u Srbiji. Naravno da su to prikrili. Pa oni nam govore - eto vidite ikone, Bogorodicu, fotografije i slike. Pa što ne kažete ljudima da je reč o raspopima, neprijateljima Srpske pravoslavne crkve. Ogoljenim neprijateljima SPC - istakao je Vučić.

To što si doneo sliku Bogorodice ne znači da nisi protiv srpske crkve, vodi ih raspop Antonije, kazao je on.