Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da su blokaderi sinoć u Valjevu pokazali da je to slika i prilika njihovog političkog programa.

- Blokaderi fašisti koji su sinoć opet palili i uništavali sve pred sobom, demolirali i zapalili prostorije naše stranke, tužilaštva i opštine u Valjevu, razbijali i uništavali prostorije ostalih stranaka i državnu imovinu širom Srbije i napadali policiju, pokazali su da je to slika i prilika njihovog političkog programa: spali, uništi, prebij i krvavim putem pokušaj dam dođeš na vlast - napisao je Vučević na svom Instagram profilu.

Kako je naglasio, to nije program, to je patološka mržnja prema SNS i Aleksandru Vučiću jer "stvari nazivamo pravim imenom i razotkrivamo njihove krvave planove".

Foto: Printscreen/TV Pink

- Jasno je da gazda blokadera Dragan Đilas traži prečicu za novo pustošenje državnog i opštinskih budžeta i krađu narodnih para, potpomognut antisrpskim tajkunskim medijima i lažnim nalozima na društvenim mrežama sa kojim se konstantno šire laži, strah i haos - ocenio je Vučević.

Prema njegovim rečima, "lažni revolucionari lažnih političara", pokušavaju po svaki cenu da izazovu građanski rat.

- Neće im uspeti, kao što im nije uspeo nijedan pokušaj izazivanja obojene revolucije. Sve maske su pale! Ljudi sve vide! Građani Srbije imaju vredne ruke, a ne krvave ruke kojima mašu ovi blokaderi fašisti! Srbija je država reda i zakona, a ne poligon za divljanje i iživljavanje lažnih revolucionara! Neće biti građanskog rata! Neće slomiti i uništiti Srbiju! Odgovaraće svi koji krše zakon! Pobediće Srbija i ovo zlo - poručio je Vučević.



