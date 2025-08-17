Slušaj vest

Pukovnik Repac časno se i otvoreno obratio blokaderima, oči u oči, rečima razuma, a tim povodom jutros je gostovao i na televiziji TV Prva objašnjavajući šta se tačno desilo pre i u toku samog snimka koji je Srbija netremice gledala.

- Pre ovog samog razgovora između mene i pomenutog gospodina, moram da vam kažem da su se građani okupili na jednom neprijavljenom javnom okupljanju na području Novog Beograda i na području ulice Kneza Miloša. Grupa koja se okupila na području Novog Beograda oko 20 časova krenula je ka ulici Kneza Miloša, ka prostorijama Srpske napredne stranke. Druga grupacija koja se okupljala po gradu i okupila se u zoni Birčaninove ulice, ulice Kneza Miloša, bila je sa naše druge strane gde su bili raspoređeni pripadnici srpske žandarmerije.

- Ja sam kao komandant političke brigade dobio nalog i jasno naređenje da na poziciji ulice Kneza Miloša, Vojvode Milenka, sprečim njihovo dalje kretanje iz razloga isključivo njihovog daljeg sukobljavanja, narušavanja javnog reda i mira u zoni gde se nalaze ostali građani. Postavio sam jedinicu, a sve vreme njihovo kretanje sam pratio, njihovo ponašanje i sagledao sve činjenice da vidimo kako se grupacija ponaša. U toj grupi se nalazio veliki broj lica, znači grupa je bila negde oko 1.400 okupljenih građana, među njima se nalazio veliki broj lica koji su kod sebe imala opasne predmete podesne za nanošenje telesnih povreda, štangle, motke, letve. Imali su razne odevne predmete sa kojima su prikrivali svoj identitet, stavljali su ih preko lica. Imali su šlemove, imali su štitove nalik našim štitovima koje su nosili u prvim redovima kako bi odbili napad od nekoga ko bi njih napao, a pretpostavljam da smo samo mi bili tu da bi to bilo korišćeno prema nama...

- Ja sam definitivno odluku da se njima obratim doneo u momentu njihovog polaska sa Novog Beograda. Jer sam svakog trenutka imao takav stav da probam da izbegnemo bilo kakav sukob. Kako sukob između građana koji su se okupili neprijavljano, znači nalaze se na nelegalnom javnom okupljanju, tako i njihov dalji sukob sa građanima koji su se nalazili u prostorijama Srpske napredne stranke u ulici Kneza Miloša.

- Ja sam hteo da im se obratim putem megafona ili putem razglasa sa naših vozila, međutim, izvojio se gospodin koji je pomenut, koji je krenuo ka meni, odnosno krenuo ka kordonu policijskih službenika u pratnji većeg broja predstavnika sredstava javnog informisanja, ali ono što je zabrinjavajuće u njegovom društvu, odnosno, da se ispravim, možda ne u njegovom društvu, ali pored njega, su se nalazila maskirana lica koja su izgledala tako i stavljali su se u položaj tela da su tu da naprave incidente, naprave probleme. Pre samog razgovora između mene i gospodina, ja sam insistirao da se ta lica udalje tako da bi razgovor bio bezbedan i za nas, i za njega, a i za novinare koji su se nalazili u neposrednoj blizini. Ta lica su poslušala i mene i tog gospodina i udaljila su se nazad.

"Pošto ste nas snimili ovako dobro, snimite i ovo što se nalazi iza vaših leđa. Da vidite koliko ima naoružanih sa štanglama, palicama..."

- Tako da tada smo ušli u konverzaciju i tada sam ja saopštio gospodinu Jankoviću da je u prekršaju po zakonu o okupljanju građana, znači da je ceo javni skup nelegalan. I sigurno ću da uradim sve da sprečim bilo kakve sukobe. I svih prethodnih dana mi nismo izazivali sukobe, isključivo smo se branili kad smo bili napadnuti. A predstavnike sredstava javnog deformisanja bih zamolio, pošto ste nas snimili ovako dobro, da snimite ovo što se nalazi iza vaših leđa. Da vidite koliko imate naoružanih lica sa štanglama, palicama koji su suprotno zakonu prikrili svoja lica, nose šlemove, nose štitove i spremni su da naprave ovde, odnosno da naruše javni red.

- Vidim da niko ne postupa, vidim da niko ne postupa, a ja stvarno ne mislim da se ovde obraćam ne znam ti koliko dugo. Ja ću vas kao čovek zamoliti. Ja vas isto kao čovek molim. Da, ovo što sam prenelo vama, prenesete i ovim momcima iza i da večeras i sve dane ispred nas izbegnemo prolivanje bilo čije krvi i dosta nam je povređenih i građana i policajaca... Lica koja se u ovom trenutku nalaze iza vas nisu lica koja će razgovarati. Ja vas još jednom molim. Ja vas još jednom molim. Snimite ko se nalazi iza vaših leđa...

Podsetimo, na preksinoćnom nasilnom protestu blokadera ispred Generalštaba došlo je do direktnog razgovora između komandanta policijske brigade Radoslava Repca i odbornika Zeleno-levog fronta (ZLF) Zdravka Jankovića.

Janković, koji je sa grupom blokadera prethodno protestovao na Novom Beogradu, a onda došao u Kneza Miloša, zahtevao je da se policija, koja je napravila kordon kako bi očuvala javni red i mir, skloni i omogući dvema grupama blokadera da se spoje.

Međutim, Repac, kako se može videti na snimku koji se proširio na mrežama, odbio je taj zahtev, navodeći da blokaderi koji su došli sa Novog Beograda nisu ljudi koji su došli u miru, te da osim što skup nije prijavljen, u rukama imaju metalne štangle, palice i razna sredstva sa kojima mogu da povrede policijske službenike.

- Ja komandujem jedinicom koja je iza mene. Upozoravam vas na zakonske odredbe Zakona o okupljanju građana. Vi ste trenutno prekršili taj zakon i vodite organizovanu grupu učesnika neprijavljenog javnog okupljanja koji su u pokretu. Iza vas imate grupu koja je naoružana. Naoružani su metalnim štanglama, gađali su nas malopre praćkama i raznim predmetima. Lica su sakrila identitet, imaju kod sebe štitove, palice i razna sredstva sa kojima mogu da povrede policijske službenike. Takođe, upozoravam vas i izdajem jasno naređenje da napustite ovu poziciju ili da se pomerite na bezbedno odstojanje dole da nemate sukob i kontakt sa policijom. Policija će na ovoj poziciji održati stabilan javni red i mir. Ako bude napada na policijske službenike i na druge građane koji se ovde nalaze, mi ćemo reagovati u skladu sa zakonom - kazao je Repac Jankoviću.

Janković je potom Repca upitao "da li im garantuje bezbednost od građana koji dolaze sa druge strane i nalaze se u prostorijama Srpske napredne stranke", a iako je dobio jasan odgovor insistirao je da se policajci pomere!

- Ja sam vama rekao u kakvom ste vi trenutno prekršaju Zakona o okupljanju građana i da mi ne možemo da vam dozvolimo, jer na taj način, vašim daljim kretanjem izazvaćete sukobe i gde može biti povređenih i građana i policijskih službenika - još jednom je napomenuo Repac i Jankovića zamolio i da licima koja su se nalazila iza njega prenese "da poskidaju ono što imaju na sebi i da odbace predmete".

- Ja ću vas kao čovek zamoliti da ovo što sam preneo vama prenesete i ovim momcima iza i da večeras i sve dane ispred nas izbegnemo prolivanje bilo čije krvi i dosta nam je povređenih i građana i policajaca - dodao je.