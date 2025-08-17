Slušaj vest

Sa saradnicima iz ministarstva i rukovodstvom tužilaštva, ministar utvrđuje štetu koju su nasilnici naneli ovom državnom organu vandalskim ponašanjem, gađajući ga kamenim kockama i drugim predmetima, razbijajući ulazna vrata i prozore.

Ministarstvo pravde, kako nam je rečeno, već je preduzelo mere na sanaciji štete pričinjene na zgradi tužilaštva.

Iz ministarstva ističu da će insistirati da svi koji su tu štetu pričinili odgovaraju krivično, ali i da nanetu štetu nadoknade.

Ministar pravde Nenad Vujić je i tokom prošle noći posetio napadnuti zgradu Javnog tužilaštva.

Tom prilikom je poručio da napad na tužilaštvo nije napad samo na jednu zgradu, već na temelje pravne države, Ustavom zaštićeni poredak i bezbednost svih građana Srbije.

- Reč je o organizovanom aktu nasilja koji ima za cilj da unese strah, da oslabi institucije i da parališe rad pravosuđa, što im neće poći za rukom. Počinioci i nalogodavci će biti otkriveni, procesuirani i najstrože kažnjeni u skladu sa zakonom - ocenio je Vujić.

Istakao je da država neće tolerisati bilo kakav oblik nasilja i pokušaj da se zastraše tužioci i sudije,

- Svi koji misle da mogu kamenicama, vatrom i nasiljem da odlučuju o pravdi – neka znaju da su napali državu Srbiju - rekao je Vujić i poručio da će na nasilje država odgovoriti snagom prava, odlučnošću institucija i najstrožim kaznama.