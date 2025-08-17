PRAVIO HAOS
IZ PRAĆKE KLIKERIMA GAĐAO POLICIJU I PRISTALICE SNS: Krivična prijava protiv muškarca, evo za šta se tereti
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Lazarevac, podneće krivičnu prijavu protiv V. S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.
Sumnja se da je on, 13. avgusta ove godine, ispred prostorija Srpske napredne stranke u Lazarevcu, klikerima iz praćke gađao pristalice i aktiviste te stranke, kao i policijske službenike.
Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
