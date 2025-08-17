Slušaj vest

Piper je taksativno u 4 tačke dao svoju analizu i svoje viđenje posledica blokaderskog nasilja.

1. Posle ogoljenog i drskog nasilja blokadera, onaj deo biračkog tela koji je nezadovoljan vlastima i bio je blizu glasanja za neku vrstu alternative - ostaće kod kuće na izborima.

Jednostavno rečeno - divljanje, haos i nesigurnost je nešto što takav deo biračkog tela ne želi, i onda ostaju bliži statusu kvo, pa makar i bili nezadovoljni kako vlast radi.

2. Nasilje blokadera je mnoge njihove "mekše" pristalice ostavio kod kuće, ne učestvuju na takvim protestima. To se i vidi iz brojeva. Po par stotina, do 2-3 hiljade u Beogradu. Ljudi se plaše nasilja, povuku svoju decu (16-20 godina) u stanove, ne žele da rizikuju.

3. Odlučna akcija pripadnika MUP-a Srbije (svaka čast na profesionalnosti i snazi) učvrstila biračko telo vlasti SNS, SPS i ostalih. Ono što su čekali mesecima (da država pokaže snagu) sada se događa.

4. Nasilje blokadera osnažilo i ujedinilo pripadnike MUP-a Srbije. Prosta psihologija, kada te rulja napada držiš se uz kolege i braću i braniš odlučno državu i sebe.

Suma sumarum: Ponovo ste blokaderi u svemu omašili, samo što posle ovoga sledi vreme vašeg suočavanja sa svom silom državne pravde i zakona!, zaključio je Piper.