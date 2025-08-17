Slušaj vest

Ulice su prethodnih dana kao bojno polje. Blokade, lom, dim i strah. Gore prostorije vladajuće stranke, izlozi se razbijaju, automobili uništavaju. Jedni govore da je osvanuo ustanak, drugi prete građanskim ratom i odmazdom političkih protivnika.

Foto: Kurir Televizija

Koliko postoji politička volja i jednih i drugih da se ova ozbiljna kriza prevaziđe, za Kurir televiyiju objasnili su Dragan Vasiljković, vojni komandant i humanitarac, Nebojša Bakarec, narodni poslanik, Dragoljub Kojčić, politički filozof, kao i Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije".

- Najoštrije osuđujem ponašanje fašista blokadera koje traje već peti dan, napade na policajce i druge ljude, povređivanje, do sada je povređeno najmanje 130 policajca i preko 150 građana koji su bili u prostorijama SNS-a... Građani ne treba da brinu, tu se radi o hiljadu ljudi koji uništavaju, prati ih možda još hiljadu. Radi se o čistom fašizmu - kaže Bakarec.

On navodi da su blokaderi i opozicija jedno te isto, pa kaže i da je Hitler radio iste stvari prenego je došao na vlast, optužujući blokaderske grupe da "prepisuju" od njega.

- Između 770 i 800 napada je bilo do sada, njih petoro razbiju prostorije SNS-a. Mi preuzimamo teret na sebe, neka nas napadaju, mi smo jaki i izdržaćemo - kaže Bakarec.

Foto: Kurir Televizija

Bakarec kaže da se iz dana u dan lestvica nasilja podiže, pa kaže da je njihov cilj da počnu da ubijaju ljude:

- Pokušali su u Novom Sadu da spale 300 ljudi, nisu uspeli. Prostorije u Valjevu su razbijene po drugi put, ali su sada i spaljene. Da onaj čovek u Novom Sadu nije ispalio jedan metak u vazduh, oni bi pokušali da ubiju tih sedam pripadnika vojske, pa bi pokušali da spale - tvrdi Bakarec.

Vasiljković kaže da Tramp, Putin, Orban i Vučić imaju iste neprijatelje, jer su suvereni političari koji ne podležu pod pritiskom duboke države:

- Oni animiraju otpad društva koji imaju samo dva motiva, mržnju i demonsku inverziju, zamenu teza. To je jedino što blokaderi imaju. Oni animiraju loše studente, loše profesore, umno obolele ljude, ekstreme je vrlo jako motivisati sa jako malo para, a oni imaju para - kaže Vasiljković.

On dodaje da je lako nekog sa margine društva motivisati sa dvadeset evra.

Foto: Kurir Televizija

- Narod se pokrene, priđe im, zato je i bilo onih velikih protesta, mislili su da je legitimno i ispravno. Kada vide sa kojim budalama i ekstremima imaju posla, povuku se. Stalno se pitaju kako ih je sve manje i manje, a sve su agresivniji, to je prirodno, jer ostaju samo najveće budela i najveći ekstremi, najgori otpad društva - kaže Vasiljković.

Kojčić kaže da usled manjka političkog programa i odnosa prema zajednici dolazi do ovakvih scena:

- Ovde se pokazuje da su ovo pipci iz inostranstva. Ovo je repriza Kristalne noći, kada ti se neko ne sviđa kreneš da ga poništiš da ga nema, a to je genocid suštine. Onaj ko naručuje ovo hoće da generiše strah kao princim. Nemaju programe političke, ali zato mogu da generišu strah - kaže Kojčić.

On dodaje da je sada krenula mravlja revolucija, te blokaderi šetaju svuda po Srbiji i manjim gradovima u državi.

Foto: Kurir Televizija

- Meni je direktor jedne škole u Valjevu koji zna svakog Valjevca u glavu rekao da su oni koji su napadali bili došljaci sa strane. Oni imaju i firmu koja je registrovala autobuse samo da bi njih prevozila za mravlju revoluciju - kaže Kojčić.

Kojčić dodaje da se mora utvrditi ko je na čelu organizacije i logistike, pošto se politički predstavnici ne pojavljuju na protestima.

Marković kaže da sve dok ljudi iz policije veruju u ovu državu sve će biti u redu, ali dodaje da iako većina policije radi svoj posao i štiti zakon, sve to nema mnogo efekta jer sledeći policajac blokadera pusti iz pritvora.

- Moral policiji polako pada. Imamo svakodnevne napade na policajce, neko hoće da nam izbriše državu - kaže Marković.

Vasiljković: Naravno da su blokaderi sve agresivniji, ostaju samo najveće budale! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs