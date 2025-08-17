Slušaj vest

- Mnogo smo posvećeni novim ekonomskim merama, bavimo se time i borimo se za uspostavljanje novih programa i planova kojima će građani Srbije biti zadovoljni i što će im mnogo značiti da dočekaju i jesen i zimu, da njihove plate i penzije ponovo rastu, bez obzira na sniženu stopu rasta, da dobiju pravi značaj ukoliko budemo držali pod značajno većom kontrolom cene i troškove života. Naravno, poboljšanju životnog standarda doprinosi i omogućavanje nižih kamatnih stopa i za potrošačke kredite, i za stambene kredite, i za sve druge vrste pozajmljivanja novca - poručio je predsednik Vučić koji je posebnu pažnju usmerio na kontrolu cena i niže kamatne stope za kredite.

Vučić je govoreći o ekonomskim merama pojasnio da one imaju imaju tri osnovna cilja. Kazao je i da sledi i "borba za očuvanje doma ljudi, mesta osnovnog životnog prostora za ljude, gde izvršitelji ne bi imali pravo da im oduzimaju stan ili kuću ukoliko poverilac želi da se namiri".

- To smatram jednom od tačaka prioriteta svog rada u narednom periodu i veoma brzo ćete, u narednih sedam do deset dana, čuti suštinu programa koji sam želeo da predstavim.

- Ono zašto sam vas pozvao, a to je tema koju sam hteo da izbegnem, verovao sam da će moje sledeće obraćanje biti o smanjivanju cena i povećavanju standarda naših građana. Borimo se za nove planove kojima će građani Srbije biti zadovoljni, da njihove plate i penzije koje će rasti ponovo, da dobiju pravi značaj ako držimo pod kontrolom cene - kazao je on.

Vučić ističe da je borba za očuvanje doma ljudi, mesta osnovnog životnog prostora gde izvršitelji ne bi imali pravo da oduzimaju kuću, je jedan od prioriteta.

Kurir.rs

