Na video-zapisu se vidi kako su blokaderi pokušali živog da spale pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Dejana Lukovića, koji je sa kolegama pokušao da prethodnih večeri sačuva javni red i mir.

U jednom trenutku je zabeleženo kako Lukovića direktno u glavu pogađa Molotovljev koktel, što ga umalo nije koštalo života.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem obraćanju građanima podsetio je da su blokaderi palili prostorije SNS ispred kojih su bili okupljeni građani, a onda bacali molotovljeve koktele na policiju u Valjevu.

- Zemlja nam je u velikoj opasnosti, ugrozili su nam sve vrednosti i demokratiju, normalan i pristojan život običnih ljudi. Svakog su čoveka ugrozili. Ovo što rade je protiv svakog normalnog čoveka u zemlji. Banda vlada ulicama, misleći da imaju prava da tuku, pale, ruše i pri tome nijedan jedini skup im nije legalan - rekao je Vučić i dodao:

- Moje pitanje za sve: Koga će večeras da spale? I moje upozorenje ljudima je da je pitanje dana kada će nekoga da ubiju.

(Kurir.rs/Novosti)

