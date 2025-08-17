Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da se sinoć "ponovo videlo pravo lice blokadera fašista na ulicama Srbije – lice mržnje i nasilja", dodajući da se sav njihov politički program svodi na pokušaj da nasilno preuzmu vlast.

- Palili su i lomili prostorije naše stranke, tužilaštva i opštine u Valjevu, napadali su policiju, uništavali prostorije ostalih stranaka .. Jasno je da se sav njihov 'politički program' svodi na jedno: pali, ruši i silom pokušaj nasilno da uzmeš vlast! - navela je Mesarović na svom Instagramu.

Ona je istakla da je reč o "bolesnoj opsesiji uništavanja svega što je srpsko i svega što je izgrađeno poslednjih 13 godina".

- Njihova mržnja usmerena je na SNS, predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika naše stranke Miloša Vučevića, jer ih mrze zbog rezultata i uspeha koje su postigli, a posebno im smeta istina koju govore jer su odavno razotkrili njihov krvavi scenario za pokušaj dolaska na vlast - rekla je Mesarović.

Istakla je da su tzv. revolucionari u stvari "obični rušioci i nasilnici, koji hoće Srbiju da gurnu u bratoubilački sukob, da krvavim putem dođu na vlast".

- Ali Srbija je pokazala da neće dozvoliti da nasilje pobedi! Srbija nije i nikada neće biti poligon za iživljavanje fašista i terorista. U Srbiji vladaju red i zakon! Niko neće izazvati građanski rat, niko neće srušiti državu! Svako ko je uništavao imovinu, institucije i napadao građane odgovaraće pred zakonom. Srbija će i ovog puta pobediti – kao i uvek kada je napadnuta - navela je Mesarović.

Kurir politika 

Ne propustitePolitikaOVAKO SU SINOĆ POKUŠALI ŽIVE DA SPALE POLICAJCE U VALJEVU! Horor snimak blokaderskog nasilja, molotovljev koktel pogodio Lukovića U GLAVU (VIDEO)
MixCollage-17-Aug-2025-02-11-PM-2422.jpg
PolitikaIZ PRAĆKE KLIKERIMA GAĐAO POLICIJU I PRISTALICE SNS: Krivična prijava protiv muškarca, evo za šta se tereti
IMG-20250815-WA0141.jpg
PolitikaU NAREDNIM DANIMA VIDEĆETE NEKE IZNENAĐUJUĆE ODLUKE, A ONDA ODLUČNU REAKCIJU DRŽAVE: Vučić se obratio naciji i poručio - Pitanje je dana kada će NEKOGA UBITI
Konferencija (8).jpeg
Politika"MORAMO DA ODRŽIMO JAVNI RED I MIR" Macut: Napadi na državne institucije očigledan početak udara i na sudsku vlast
Sastanak saveznog kancelara austije i predsednika vlade srbije Kristijan Štoker Đuro Macut Boba Nikolić (1).jpeg