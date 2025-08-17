Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas naciji povodom talasa blokaderskog nasilja i napada na policiju i imovinu, i najavio je da će država oštro odgovoriti.

Između ostalog, on je govorio i o delovanju medija, tačnije, kako ih je nazvao okupacione medijske platforme.

Na samom kraju obraćanja predsednik je odgovorio na nekoliko pitanja novinara, ali i na provokacije novinarke N1 Žakline Tatalović, koja je sedeći na stolici povikala da ima još pitanja.

Vučićev odgovor Žaklini Tatalović Izvor: Kurir