"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Ovako je Vučić odgovorio na upadice i dobacivanje Žakline Tatalović (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas naciji povodom talasa blokaderskog nasilja i napada na policiju i imovinu, i najavio je da će država oštro odgovoriti.
Između ostalog, on je govorio i o delovanju medija, tačnije, kako ih je nazvao okupacione medijske platforme.
Na samom kraju obraćanja predsednik je odgovorio na nekoliko pitanja novinara, ali i na provokacije novinarke N1 Žakline Tatalović, koja je sedeći na stolici povikala da ima još pitanja.
- Sram vas bilo za sve što radite - usputno je rekao Vučić dok je izlazio iz sale.
