Slušaj vest

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) jedino je nadležno u državi da krivično goni osumnjičene za krivično delo terorizam, ali glavni tužilac tog tužilaštva Mladen Nenadić se ne oglašava, niti preduzima službene radnje koje bi morao. Sagovornici Kurira iz srpskog pravosudja saglasni su da to znači da Nenadić ne štiti državu i njene interese i da je izgubio legitimitet.

- Sve što se dešava na ulicama Srbije od 13. avgusta, a to su organizovane akcije, paljevine, fizički napadi, rušenja i javni pozivi na ubistvo, u potpunosti ispunjavaju zakonske uslove iz člana 391 Krivičnog zakonika. Ovaj član kaže "Ko u nameri da ozbiljno zastraši stanovništvo ili da prinudi Srbiju da nešto učini ili ne učini, napadne život telo, slobodu drugog lica ili uništi državni ili javni objekat na način na koji može da ugrozi živote ljudi ili da prouzrokuje znatnu štetu privredi", to je krivično delo terorizma - ističe sagovornik Kurira.

Mladen Nenadić je, kako dodaje, po zakonu dužan da reaguje kao specijalni tužilac za dela terorizma.

- Dužan je da reaguje, ali ćuti. Ćutanje u ovom kontekstu više nije pasivnost, već saučesništvo. Ako on ne pokrene postupak sada, kada je država direktno napadnuta, onda se postavlja pitanje kome služi specijalni tužilac. Da li Mladen Nenadić ćuti jer se plaši posledica ili zato što je deo dogovora sa organizatorima nasilja, rektorom Djokićem i političkim centrima moći izvan institucija, ili možda zato što više ni ne postupa u interesu ove države, već radi u korist onih koji je destabilizuju? - dodaje naš sagovornik.

Napominje i da zakon ne može biti primenjiv samo kad odgovara.

- Ako tužilac za terorizam ne štiti državu onda, po svakom principu odgovornosti, taj tužilac više nema legitimitet da tu funkciju obavlja - dodaje naš sagovornik i napominje da se istina ne brani ćutanjem i tišinom.