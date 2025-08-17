Slušaj vest

Na društvenoj mreži Iks oglasila se predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić povodom sinoćnih eskalacija na protestima u Valjevu, gde su blokaderi izazvali mnogobrojne incidente.

Brnabić je upitala koga blokaderi planirju večeras da spale, aludirajući se na sinoćni pokušaj bloakdera da živog spale pripadnika policje Dejana Lukovića.

- Bando, šta, ili bolje pitanje - koga, spaljujete večeras? - napisala je Brnabić.

Podsetimo da se pojavio video-zapis gde se vidi kako su blokaderi pokušali živog da spale pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Dejana Lukovića, koji je sa kolegama pokušao da prethodnih večeri sačuva javni red i mir.

U jednom trenutku je zabeleženo kako Lukovića direktno u glavu pogađa Molotovljev koktel, što ga umalo nije koštalo života.

Takođe je i predsednik Srbije, Aleksadar Vučić u svom obraćanju danas u podne, posalo upit svima, a posebno blokaderima:

- I moje pitanje za sve je, koga će večeras da spale? I moje upozorenje ljudima je, pitanje je dana kada će nekoga da ubiju - upitao je predsednik i upozorio da blokaderi ovo rade protiv svake osobe u ovoj zemlji.

- Kažem vam da je to jedino što je preostalo. Sve drugo su već uradili. Ostalo je samo da počnu da ubijaju. Nisam preterao, pitanje je dana kada će se to dogoditi. I tada će reći, ovde je sve u redu, revoltirani građani mirno su ubili tog i tog. I zvuči vam kao parodija, ali nije. Ja sam ovo sazvao da vam kažem šta će se dogoditi - naglasio je predsednik Vučić.