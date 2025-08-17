Slušaj vest

Ovaj huligan poznat je na društvenim mrežama kao "Kristal Met Dejmon" i već je više puta od početka godine privođen zbog nasilja i pozivanja na nasilje putem mreže "X".

Uhapšen huligan u Beogradu Izvor: Kurir

Kristal Met Dejmon Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Nezvanično saznajemo da je po nalogu tužilaštva Marku M. određeno zadržavanje zbog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Ne propustitePolitikaTUŽILAC MLADEN NENADIĆ ĆUTI NA TERORIZAM U SRBIJI: Pravnici smatraju da se iza toga kriju drugi interesi tužioca
1195768_viber-bild-2025-07-09-08-40-10-480_f.jpg
Politika"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Ovako je Vučić odgovorio na upadice i dobacivanje Žakline Tatalović (VIDEO)
Vucic.jpg
PolitikaOVAKO SU SINOĆ POKUŠALI ŽIVE DA SPALE POLICAJCE U VALJEVU! Horor snimak blokaderskog nasilja, molotovljev koktel pogodio Lukovića U GLAVU (VIDEO)
MixCollage-17-Aug-2025-02-11-PM-2422.jpg
Politika"TO SMATRAM JEDNOM OD TAČAKA PRIORITETA SVOG RADA" Vučić o novim ekonomskim merama: Radi se na tome da izvršitelji više nemaju pravo da oduzimaju kuće i stanove
Konferencija (6).jpeg