Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova danas su, kako saznajemo, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili Marka M. (39) zbog napada na policiju tokom protesta održanih 14. i 15. avgusta u Beogradu.
UHAPŠEN "KRISTAL MET DEJMON": Zbog napada na policiju priveden tviteraš Marko M. (39)
Ovaj huligan poznat je na društvenim mrežama kao "Kristal Met Dejmon" i već je više puta od početka godine privođen zbog nasilja i pozivanja na nasilje putem mreže "X".
Kristal Met Dejmon Foto: Damir Dervišagić, Kurir
Nezvanično saznajemo da je po nalogu tužilaštva Marku M. određeno zadržavanje zbog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.
