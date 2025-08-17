Slušaj vest

- Prilikom obezbeđenja neprijavljenog javnog okupljanja u Čačku, 15. avgusta ove godine oko 22.30 časova, došlo je do napada na policijske službenike u blizini prostorija Srpske napredne stranke od strane okupljenih, koji su pokušali da probiju kordon tako što su policajce gurali i gađali jajima, kamenjem, klikerima, flašama sa vodom i drugim predmetima. Radi odbijanja napada, savlađivanja otpora i uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, policijski službenici iz kordona su upotrebili sredstva prinude i pokušali da potisnu okupljene - piše u saopštenju.

Policijski službenici sa kojima je bio i načelnik Policijske uprave Čačak, prema licu koje je probilo kordon, napalo policajce, a od jednog policijskog službenika otelo štit, bacilo ga i slomilo, upotrebili su sredstva prinude – fizičku snagu i sredstva za vezivanje.

- Policijska uprava u Čačku ističe da su netačne informacije da je prema navedenom licu upotrebljeno neformacijsko sredstvo prinude, odnosno „bokser“, kako je zlonamerno objavljeno na društvenim mrežama. U pitanju je sredstvo za vezivanje, takozvane lisice koje su sastavni deo opreme policijskih službenika - navodi se u saopštenju, i dodaje: