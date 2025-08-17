Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je napad na kuću kandidata Srpske liste za gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, najbolji pokazatelj u kakvoj atmosferi premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sprovodi kampanju za lokalne izbore i kako se odnosi prema Srpskoj listi.

- Sramno je što se međunarodni predstavnici još nisu oglasili. Kad su Srbi žrtve, svi ćute! - napisao je Petković na društvenoj mreži Iks.

Podsetimo, Srpska lista najoštrije je osudila sinoćnji napad eksplozivnom napravom na lokal u vlasništvu svog kandidata za gradonačelnika opštine Zubin Potok, Miloša Perovića, ističući da je reč o politički motivisanom aktu zastrašivanja, koji ima za cilj da ugrozi bezbednost srpskog naroda i unese strah među kandidate ove stranke.

Tom prilikom naneta je ogromna materijalna šteta, a sasvim je očigledno da je napad politički motivisan, sa jasnom namerom da se kandidati Srpske liste i njihove porodice zastraše i spreče u svojoj borbi za interese srpskog naroda, navodi se u saopštenju Srpske liste.