Aljbin Kurti krenuo je u novi lov na Srbe ! Naime, Specijalno tužilaštvo u Prištini podnelo je Osnovnom sudu optužnicu protiv 21 osobe u odsustvu u vezi sa, kako tvrde, "proterivanjem civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine". Glavni tužilac Specijalnog tužilaštva Bljerim Isufaj rekao je na pres-konferenciji u Prištini u petak da je optužnicom "urađen veliki posao kako bi bila zasnovana na dokazima, uprkos činjenici da je podignuta u odsustvu okrivljenih".

- To se manifestovalo kroz razne aktivnosti i razne akcije, kao što su hapšenja, presude, pucanjem na mladiće i tako dalje. Sve je to u zbiru ka istom cilju. Taj cilj podrazumeva zastrašivanje Srba koji su ostali na Kosmetu i zastrašivanje bilo koga ko pomišlja da se vrati na svoj kućni prag na teritoriji KiM. Naravno, ove akcije imaju i cilj da vrše pritisak na Beograd da preuzme neke akcije, koje bi opet bile korisne za Kurtija. Te akcije bi dovele do destabilizacije ne samo Kosova i Metohije već celog Balkana - kaže Anđelković i dodaje da ne smatra da međunarodna zajednica zatvara oči na Kurtijeve akcije, već da "otvorenih očiju posmatraju i podržavaju sve akcije koje su usmerene na Srbe sa KiM".