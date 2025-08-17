Slušaj vest

Aljbin Kurti krenuo je u novi lov na Srbe! Naime, Specijalno tužilaštvo u Prištini podnelo je Osnovnom sudu optužnicu protiv 21 osobe u odsustvu u vezi sa, kako tvrde, "proterivanjem civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine". Glavni tužilacSpecijalnog tužilaštva Bljerim Isufaj rekao je na pres-konferenciji u Prištini u petak da je optužnicom "urađen veliki posao kako bi bila zasnovana na dokazima, uprkos činjenici da je podignuta u odsustvu okrivljenih".

Direktor "Pošte Srbije" Zoran Anđelković ocenjuje za Kurir da je Kurtijeva cela kampanja bila posvećena napadima na Srbe, te da novi potez nije iznenađenje.

366449_250630.00_06_22_10.Still001.jpg
Foto: Kurir Televizija

 - To se manifestovalo kroz razne aktivnosti i razne akcije, kao što su hapšenja, presude, pucanjem na mladiće i tako dalje. Sve je to u zbiru ka istom cilju. Taj cilj podrazumeva zastrašivanje Srba koji su ostali na Kosmetu i zastrašivanje bilo koga ko pomišlja da se vrati na svoj kućni prag na teritoriji KiM. Naravno, ove akcije imaju i cilj da vrše pritisak na Beograd da preuzme neke akcije, koje bi opet bile korisne za Kurtija. Te akcije bi dovele do destabilizacije ne samo Kosova i Metohije već celog Balkana - kaže Anđelković i dodaje da ne smatra da međunarodna zajednica zatvara oči na Kurtijeve akcije, već da "otvorenih očiju posmatraju i podržavaju sve akcije koje su usmerene na Srbe sa KiM".

Kurir politika 

Ne propustitePolitika"KAD SU SRBI ŽRTVE, SVI ĆUTE" Petković: Napad na kuću Perovića najbolji pokazatelj Kurtijeve kampanje prema Srbima
Petar Petković
PolitikaDANIJELA NIKOLIĆ, PREDSEDNICA SKUPŠTINSKOG ODBORA ZA KIM: U Kurtijevoj političkoj agendi crvenim podvučeno etničko čišćenje Srba pod oznakom - HITNO
danijela nikolić (1).jpg
SRBI NA KIMUHAPŠENE DVE OSOBE NA HORGOŠU ZBOG RATNOG ZLOČINA: Teroristi OVK oteli Srbina, ni danas se ne zna šta je s njim
zastava-uck-na-ulazu-u-veliku-hocu--2-fotografija-kkim.jpg
PolitikaUSPOMENA NA UBIJENE SRPSKE DEČAKE U GORAŽDEVCU: Otac zahteva od Kurtija da pokrene istragu - "Pronađi ubice!"
goraždevac.jpg