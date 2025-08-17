Politika
NAPADAČIMA NA NOVINARE INFORMERA ODREĐEN PRITVOR Jedan teže povređen, snimatelj primljen u Urgentni
Licima Kajfeš G. (38) i Mušicki D. (23) određen je pritvor do 30 dana, tačnije do 15.09. nakon što su u Novom Sadu napali ekipu Informera.
Novinari su napadnuti ispred Gradske kuće — Petar je teže povređen, zadobio je povrede oka i glave.
Napadnuta ekipa Informera Foto: Printscreen Informer TV
Snimatelj je nakon toga primljen Urgentni centar sa povredama glave i noge, dok je reporter udaren u leđa.
