JOVANOV OSMISLIO VARIJACIJU USTAŠKE PESME NA RAČUN BLOKADERKE: "Kako god okreneš, ustaše"
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Milenko Jovanov osmislio je varijaciju ustaške pesme na račun blokaderke na "Iksu" poznate kao "Koza na štiklama".
- Evo zore, evo dana,
evo Jure i Bobana
(ustaše mog detinjstva)
Protiv
Evo zore, evo dana,
evo Koze na štiklama
(ustaše tvog detinjstva)
Na kraju, Jovanov je kratko dodao:
- Ali, kako god okreneš, ustaše.
