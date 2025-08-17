Slušaj vest

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Milenko Jovanov osmislio je varijaciju ustaške pesme na račun blokaderke na "Iksu" poznate kao "Koza na štiklama".

- Evo zore, evo dana,

evo Jure i Bobana

(ustaše mog detinjstva)

Protiv

Evo zore, evo dana,

evo Koze na štiklama

(ustaše tvog detinjstva)

Na kraju, Jovanov je kratko dodao:

- Ali, kako god okreneš, ustaše.

