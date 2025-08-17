Slušaj vest

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se povodom fotografije na kojoj se vidi Dragan Đilas kako plače, poručivši da se "upljuvao u pokušaju da odbrani monstrume".

"Na slici je čovek koji je ridao u kameru zato što je neko nešto puštao sa razglasa.

Isti taj čovek danas ni rečju nije osudio paljenje prostorija Srpske napredne stranke širom Srbije i pokušaj spaljivanja više od 300 ljudi u kancelarijama naše stranke u Novom Sadu.

Naprotiv!

Upljuvao se, jadan, u pokušaju da odbrani monstrume koji su žive ljude pokušali da spale i da napadne policiju i, naravno, predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, predsednika SNS Miloša Vučevića...

Dakle, još jednom, snimao je sopstveni nervni slom, ridao u kameru, pretio i lupetao polulud zbog objave sa zvučnika, ali danas, miran kao budistički monah, ima puno razumevanje za paljenje, demoliranje, napade na policiju i sve ostalo što radi blokaderska nacistička banda.

Doduše, nisu puštali parole sa razglasa, a on bi to osudio 100% ali ovo paljenje, demoliranje i nasilje je ništa spram toga, pa nema razloga ometati "nobelovce", "građane" i "budućnost ove zemlje"...

Licemer?

Naravno.

Ali bi i da ga ova blokaderska nacistička banda nekako vrati na vlast.

I šta je onda par mrtvih naprednjaka u odnosu na ostvarenje tog cilja i novih 619 miliona evra?!

Sitnica, ili što bi njegove gazde rekle, "kolateralna šteta", je l?

Neće se desiti.", poručio je Milenko Jovanov.