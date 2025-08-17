Slušaj vest

U subotu veče, u Valjevu su napadnute i demolirane prostorije Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva, zbog čega je Visoki savet tužilaštva izdao zvanično saopštenje u kojem osuđuje nasilje i poziva građane na uzdržanost, ali ono sto je pravnicima "upalo u oči" je da je ono nepotpisano.

- Ono što posebno upada u oči, nije samo sadržaj saopštenja, već činjenica da se na dokumentu ne nalazi potpis predsednika Saveta, Branka Stamenkovića, koji se inače uvek potpisuje, već se kao izvor saopštenja navodi Odeljenje za odnose s medijima - kaže sagovornik Kurira.

Imajući u vidu alaramantnu situaciju u Srbiji, kako dodaje, jasno je da ovde nije reč o protokolarnom previdu, već o "smišljenom izbegavanju lične odgovornosti".