Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su danas na administrativnom prelazu Merdare S.S. pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM.

Kako tvrde u tužilaštvu, sumnja se da je S.S. počinio krivično delo "ratni zločin protiv civilnog stanovništva" u opštini Vučitrn.

S.S. je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako je navedeno, tužilaštvo će osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini podneti zahtev za izricanje dalje mere pritvora.

