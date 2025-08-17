Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se obratio naciji iz Palate Srbija i tom prilikom upozorio da je samo pitanje dana kada će nasilni blokaderi na ulicama gradova širom Srbije početi da ubijaju.

Istakao je da je pitanje za sve - koga će večeras blokaderi da spale?

- To je i upozorenje svim ljudima i mojim prijateljima iz policije. Ukoliko ne preduzmemo snažnije korake, pitanje je dana kada će nekoga da ubiju. Sazvao sam ovo obraćanje da bih vam rekao da je to jedino ostalo, da nekog ubiju. Pitanje je dana kada će da krenu da ubijaju otvoreno na ulici. Da ne bude da nisam upozorio, jedino to im je ostalo - naglasio je Vučić.

Ne propustitePolitika"TO SMATRAM JEDNOM OD TAČAKA PRIORITETA SVOG RADA" Vučić o novim ekonomskim merama: Radi se na tome da izvršitelji više nemaju pravo da oduzimaju kuće i stanove
Konferencija (6).jpeg
PolitikaVUČIĆ O SUSRETU PUTINA I TRAMPA: Predsednik objasnio zašto je sastanak dvojice lidera od izuzetnog značaja za Srbiju
IMG-20250817-WA0012.jpg
Politika"SADRŽAJNI I SRDAČNI RAZGOVORI SA VUČIĆEM" Ambasador Srbije u Austriji: Poseta Štokera Beogradu protekla u prijateljskoj atmosferi
Aleksandar Vučić na sastanku sa saveznim kancelarom Republike Austije Kristijanom Stokerom Boba Nikolić (2).jpeg
PolitikaU NAREDNIM DANIMA VIDEĆETE NEKE IZNENAĐUJUĆE ODLUKE, A ONDA ODLUČNU REAKCIJU DRŽAVE: Vučić se obratio naciji i poručio - Pitanje je dana kada će NEKOGA UBITI
Konferencija (8).jpeg