Policija takozvanog Kosova je danas na Merdaru privela Sinišu Spasića iz Plemetine, radnika EPS-a, zbog, kako je navedeno u sopštenju Specijalnog tužilašva, ratnog zločina u Vučitrnu. Danijela Spasić, ćerka uhapšenog, potvrdila je vest za Kosovo onlajn, i navela da se njen otac trenutno nalazi u Policijskoj upravi u Podujevu i da policija nije dozvolila njoj i njenoj majci da razgovaraju sa njim.

Spasić je navela da su porodicu predstavnici policije tzv. Kosova pozvali i dali im kratku informaciju o tome gde se nalazi Siniša.

„Majka i ja smo dobile poziv iz Policijske uprave u Podujevu. Javili su nam da je moj otac danas uhapšen i da se trenutno nalazi u Podujevu. Tamo je na zadržavanju od 48 sati“, kazala je Spasić.

Dodala je da su ona i majka pitale da li mogu da razgovaraju sa njim, ali im to nije dozvoljeno.

„Nisu nam dali da ga čujemo niti su nam objasnili za šta ga terete. To je sve što trenutno mogu da vam kažem, u šoku smo i dalje. U kontaktu smo sa advokatom“, rekla je Spasić.

