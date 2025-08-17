Politika
UVOZNI RECEPT ZA NASILJE PRAVO IZ HONG KONGA! Otkriveni priručnici za nasilne blokade kod blokadera FTN: Iste metode oprobane u više zemalja! DOKAZ CRNO NA BELO
Slušaj vest
Na komunikacionim grupama koje koriste organizatori blokada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, pronađeni su priručnici iz Hong Konga sa detaljno opisanim metodama nasilnih protesta.
Ovi materijali sadrže uputstva o strategijama delovanja u cilju izazivanja haosa, a u njima se navodi da su iste metode već primenjene u više zemalja - od Čilea do Španije.
Priručnici za nasilne blokade iz Hong Konga Foto: Printskrin
Vidi galeriju
I sada je aposlutno jasno i po ko zna koji put potvrđeno da upotreba ovakvih priručnika baca ozbiljnu sumnju na motive i ciljeve onih koji navodno deluju u ime studenata!
Crno na belo - nije reč o spontanom studentskom buntu, već o organizovanoj akciji po već viđenom obrascu destabilizacije.
Reaguj
3