Slušaj vest

Na komunikacionim grupama koje koriste organizatori blokada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, pronađeni su priručnici iz Hong Konga sa detaljno opisanim metodama nasilnih protesta.

Ovi materijali sadrže uputstva o strategijama delovanja u cilju izazivanja haosa, a u njima se navodi da su iste metode već primenjene u više zemalja - od Čilea do Španije.

1/7 Vidi galeriju Priručnici za nasilne blokade iz Hong Konga Foto: Printskrin

I sada je aposlutno jasno i po ko zna koji put potvrđeno da upotreba ovakvih priručnika baca ozbiljnu sumnju na motive i ciljeve onih koji navodno deluju u ime studenata!