Slušaj vest

Brzom i odlučnom reakcijom Ministarstva pravde, stvoreni su uslovi da nadležno javno tužilaštvo u Valjevu i prekršajni sud intenzivira procesuiranje svih počinilaca nasilja, bez izuzetka, čime je država još jednom pokazala da nasilnici ne mogu i neće sprečiti rad institucija Republike Srbije.

Oštećenja na zgradi valjevskog tužilaštva su odmah sanirana, polomljena stakla zamenjena, tako da se rad institucija nesmetano nastavlja.

IMG-20250817-WA0015.jpg
Foto: Ustupljene fotografije

Sanacija oštećenog prostora u sinoćnom napadu nasilnih demonstranata izvršena je uz pomoć Uprave za izvrsenje krivičnih sankcija i Kazneno popravnog zavoda Valjevo, koji ima radionicu.

IMG-20250817-WA0016.jpg
Foto: Ustupljene fotografije


Ministarstvo pravde ističe da je na ovaj način jasno pokazano da teroristički napadi na državne organe neće zaustaviti njihovo funkcionisanje, već naprotiv da će institucije pokazati snagu i odlučnost.

Institucije pravne države su dužne da zaštite građane, imovinu i ustavni poredak, a nasilje terorista nikada neće biti prihvatljivo sredstvo za postizanje ciljeva.

IMG-20250817-WA0014.jpg
Foto: Ustupljene fotografije

Ministarstvo pravde će nastaviti da pruža punu podršku tužilaštvu i sudovima kako bi pravda bila brza, delotvorna i vidljiva, a teroristima poslata poruka da neće ostati ne kažnjeni.

Niko ne sme biti iznad zakona. Republika Srbija odlučno stoji na strani prava i reda, a svaki nasilnik će snositi zakonske posledice za svoje postupke, navodi se u saopštenju ministarstva.

IMG-20250815-WA0143 copy.jpg
Screenshot 2025-05-17 102915 copy2.png
IMG-20250815-WA0143.jpg
vladimir.jpg