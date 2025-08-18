Asocijacija novinara Srbije oglasila se saopštenjem kojim najoštrije osuđuje brutalno ponašanje ekipa N1 koje ne dozvoljavaju kolegama da rade svoj posao, već huškaju masu na linč i ubistvo.
ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE OSUDILA PONAŠANJE EKIPA N1: Dosta je terora i zastrašivanja – novinari moraju raditi bez pretnji
- Ovo je direktan napad na bezbednost novinara i otvoreno podsticanje nasilja. Tajkunski mediji očigledno ne podnose istinu i zato pribegavaju lažima, manipulacijama i prljavim metodama. To je sramotno i nedopustivo - istakli su iz ANS.
Oni su pozvali nadležne organe da hitno reaguju i zaustave ovu atmosferu linča pre nego što neko strada.
- Dosta je terora i zastrašivanja – novinari moraju raditi bez pretnji - zaključuje se u saopštenju.
