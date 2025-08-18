Slušaj vest

- Ovo je direktan napad na bezbednost novinara i otvoreno podsticanje nasilja. Tajkunski mediji očigledno ne podnose istinu i zato pribegavaju lažima, manipulacijama i prljavim metodama. To je sramotno i nedopustivo - istakli su iz ANS.

Oni su pozvali nadležne organe da hitno reaguju i zaustave ovu atmosferu linča pre nego što neko strada.

- Dosta je terora i zastrašivanja – novinari moraju raditi bez pretnji - zaključuje se u saopštenju.

Ne propustitePolitikaSIROVA AGRESIJA: Nervoza i histerija u blokaderskim redovima sve veća, nasiljem pokušavaju da isprovociraju reakciju
Blokaderi
PolitikaRAZBIJALI STRANAČKE PROSTORIJE I MLATILI SE SA POLICIJOM: Ovako su nacistički jurišni odredi doveli Hitlera na vlast - Podseća li vas na trenutno stanje?
WhatsApp Image 2025-08-17 at 09.34.23_ce3be9fd.jpg
PolitikaKURTI KRENUO U NOVI LOV NA SRBE: Pokušava da zastraši bilo koga ko pomišlja da se vrati na svoj kućni prag na Kosovu i Metohiji!
janjus02-ap-visar-kryeziu.jpg
PolitikaPIPER PORUČIO SLOBODANU GEORGIEVU: Upravo sve suprotno! Dolazi vreme krivične odgovornosti za takve koje ti podržavaš
uros piper.jpg