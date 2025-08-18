Ovo ga je naljutilo.
Politika
GORAN JEŠIĆ SE OBRUŠIO NA BLOKADERE SA FDU ZBOG ĐILASA: "Retardirano, glupo i sramota"
Slušaj vest
Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, Goran Ješić, burno je reagovao posle snimka koji su objavili blokaderi sa Fakulteta dramskih umetnosti.
Blokaderi sa FDU su objavili snimak na svom zvaničnom X nalogu u kom prete političkim protivnicima i pozivaju na lustraciju.
Na snimku se našao i predsednik SSP Dragan Đilas, kog su okarakterisali kao kontrolisanu opoziciju.
Foto: Printscreen/X
Ješiću je to zasmetalo, pa je prokomentarisao taj snimak rečima: "Retardirano, glupo i sramota".
Reaguj
1