Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, Goran Ješić, burno je reagovao posle snimka koji su objavili blokaderi sa Fakulteta dramskih umetnosti.

Blokaderi sa FDU su objavili snimak na svom zvaničnom X nalogu u kom prete političkim protivnicima i pozivaju na lustraciju.

Na snimku se našao i predsednik SSP Dragan Đilas, kog su okarakterisali kao kontrolisanu opoziciju.

Goran Ješić.JPG
Foto: Printscreen/X

Ješiću je to zasmetalo, pa je prokomentarisao taj snimak rečima: "Retardirano, glupo i sramota".

