Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić tokom noći je podvrgnut hitnoj operaciji zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, rekao je njegov brat Zoran Vesić.
Politika
VESIĆ HITNO OPERISAN: Naglo mu se pogoršalo zdravstveno stanje, oglasio se brat
- Zbog postoperativnih komplikacija, zdravstveno stanje mog brata Gorana je naglo pogoršano, zbog čega je tokom noći urađena hitna reoperacija. Njegovo trenutno stanje je stabilno i nalazi se u intenzivnoj nezi. Sve informacije o njegovom zdravstvenom stanju davaće samo porodica - naveo je Zoran Vesić.
Kurir.rs/Telegraf
