"Reč je o krivičnim delima koja po svom intenzitetu, stepenu organizovanosti i posledicama koje ostavljaju po javnu bezbednost, u potpunosti zadovoljavaju zakonske elemente krivičnog dela Terorizma iz člana 391. Кrivičnog zakonika Republike Srbije", navodi se u saopštenju ovog strukovnog udruženja.

Dalje se ukazuje da nasilni upadi u javne objekte, demoliranje i paljenje državnih institucija i zgrada pravosudnih organa, fizički napadi, pozivanja na ubistvo, napadi na službena lica, ugrožavanje bezbednosti građana i direktni pozivi na rušenje ustavnog poretka predstavljaju radnje koje moraju biti predmet hitnog i nedvosmislenog postupanja nadležnog Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Forum je stava da odsustvo postupanja u ovakvim slučajevima nije samo propust, već nedopustivo zanemarivanje ustavne i zakonske obaveze zaštite državnog poretka i bezbednosti svih građana.

Posebno je istaknuto da građani Republike Srbije i celokupna javnost moraju biti svesni da događaji koji su se dogodili prethodnih dana, izvršeni od strane određenih pojedinaca ili grupe lica, predstavljaju izvršenje nekih od najtežih krivičnih dela.

To su kako se navodi: Ubistvo u pokušaju iz čl. 113. u vezi čl. 30. КZ, Teško ubistvo u pokušaju iz čl. 114. u vezi čl. 30 КZ, Teška telesna povreda iz čl. 121. КZ, Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz čl. 344a. КZ, Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz čl. 322. КZ, Napad na službeno lice u vršenju službene radnje iz čl. 323. КZ, kao i krivično delo Terorizam iz čl. 391. КZ, koje u stavu 5. jasno propisuje da su kažnjive i pripremne radnje, koje se sastoje u nabavljanju, osposobljavanju, dogovaranju, planiranju ili organizovanju, kao i preduzimanje druge radnje za izvršenje ovog krivičnog dela.

"Da su ispunjeni elementi krivičnog dela Terorizam iz čl. 391. КZ, za koje postupanje je nadležno Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, pokazuje događaj od subote pri kojem su napadnute i demolirane zgrade državnih i pravosudnih organa u Valjevu. Napad na državne objekte i pravosudne institucije jeste udarac na pravni poredak koji mora biti najstrožije i što hitnije sankcionisan", napominje se u saopštenju Foruma pravnika Srbije.

Takođe je izražena zabrinutost zbog, kako navodi Forum, formalnih saopštenja, izdatih "reda radi" od strane Vrhovnog javnog tužilaštva i Visokog saveta tužilaštva u kojima izostaje snažna i jasna poruka javnosti i institucija.

"Od ovih organa očekujemo da, umesto blagih i opštih stavova, nedvosmisleno zahtevaju od Javnog tužilaštva za organizovani kriminal da hitno postupi u okviru svoje nadležnosti i pokrene postupak zbog krivičnog dela terorizma. Svaki drugačiji pristup ostavlja utisak relativizovanja ozbiljnosti napada i šalje opasnu poruku o slabosti institucionalne zaštite pravnog poretka", navodi se u saopštenju i dodaje da svako dalje odsustvo snažne reakcije može biti shvaćeno kao saučesništvo u urušavanju institucija i pravne sigurnosti građana.

Forum je smatra da je nedopustivo da se u trenutku najgrubljeg ugrožavanja bezbednosti građana, imovine i institucija Republike Srbije, nosioci javnotužilačkih funkcija povlače u institucionalnu tišinu, napominjući da upravo njihovo nereagovanje ostavlja utisak prećutnog odobravanja ili barem tolerisanja ovakvih krivičnih aktivnosti.