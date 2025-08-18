POGAČAR POZIVA NA NASILNU SMENU VLASTI: Vučić mora da bude smenjen na bilo koji način!
Jedan od aktivnih učesnika protesta blokadera, Miran Pogačar, izazvao je burne reakcije izjavom kojom otvoreno poziva na nasilnu promenu vlasti u Srbiji.
U izjavi za N1, koja se potom proširila na društvenim mrežama, Pogačar je izjavio da predsednik Srbije Aleksandar "Vučić mora da bude smenjen na bilo koji način", što predstavlja direktan poziv na rušenje ustavnog poretka i moguće nasilje.
- Jednostavno, ono što se traži na ulicama sve ovo vreme jesu pre svega bili zahtevi koji nisu ispunjeni. Sad smo došli do izbora koji su se tražili. Sad je pitanje šta uopšte može da se traži s obzirom da ova vlast ni na šta nije pristala, niti nijedan zahtev ispunila. Izgleda da mora da se traži samo smena Vučića na bilo koji način, do toga smo mi došli u ovom trenutku - kazao je Pogačar.
Dakle, Pogačar zahteva da se Vučić, koji je izabran od strane građana na izborima, bude smenjen, kako sam kaže "na bilo koji način", što bez sumnje predstavlja poziv na nasilnu smenu vlasti.
