U izjavi za N1, koja se potom proširila na društvenim mrežama, Pogačar je izjavio da predsednik Srbije Aleksandar "Vučić mora da bude smenjen na bilo koji način", što predstavlja direktan poziv na rušenje ustavnog poretka i moguće nasilje.

- Jednostavno, ono što se traži na ulicama sve ovo vreme jesu pre svega bili zahtevi koji nisu ispunjeni. Sad smo došli do izbora koji su se tražili. Sad je pitanje šta uopšte može da se traži s obzirom da ova vlast ni na šta nije pristala, niti nijedan zahtev ispunila. Izgleda da mora da se traži samo smena Vučića na bilo koji način, do toga smo mi došli u ovom trenutku - kazao je Pogačar.