On je poslao snažnu poruku uz fotografiju sa pripadnicima Vojske Srbije u stroju.

Predsednik se juče u podne obratio naciji iz Palate Srbija i tom prilikom upozorio da je samo pitanje dana kada će nasilni blokaderi na ulicama gradova širom Srbije početi da ubijaju.

Istakao je da je pitanje za sve - koga će večeras blokaderi da spale?

- To je i upozorenje svim ljudima i mojim prijateljima iz policije. Ukoliko ne preduzmemo snažnije korake, pitanje je dana kada će nekoga da ubiju. Sazvao sam ovo obraćanje da bih vam rekao da je to jedino ostalo, da nekog ubiju. Pitanje je dana kada će da krenu da ubijaju otvoreno na ulici. Da ne bude da nisam upozorio, jedino to im je ostalo - naglasio je Vučić

