Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je da se noćas u Nišu "u potpunosti prikazala uloga Šolakovog propagandno - terorističkog smeća", te da "nije da nismo znali, ali sad su to baš lepo demomstrirali".

- Ko je hteo da vidi, video je kako ovi društveno politički radnici najpre targetiraju, a onda huškaju nacistički blokaderski šljam da fizički ugrozi novinare Informera i Pinka. Lokatori bedni direktno rukovode nasiljem blokaderske nacističke bande i usmeravaju ga ka novinarima, izveštačima i kamermanima sa drugih medija. Ili, kao nekada u Nemačkoj tokom uspona NSDAP, prvo locira Folkišer beobahter, a SA odredi sprovedu nasilje - napisao je Jovanov na Iksu.

Dodao je da je "ceo jučerašnji dan Šolakovo propagandno terorističko smeće trovalo kako znaju da će neko od ljudi iz SNS da napravi haos u Nišu, da bi bili optuženi 'građani'".