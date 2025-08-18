Slušaj vest

- Došli su do toga da je sledeće što će uraditi da će nekoga ubiti. Sve ostalo su uradili - zabranili su slobodu kretanja, uništili su nam školstvo za koje će biti potrebne godine da se oporavi, a kada ste uništili školstvo, praktično ste uništili jednu zemlju, rekla je Brnabićeva gostujući jutros na TV Pink.

Ona je naglasila i da su blokaderi poslednjih dana pokazali da im je cilj nasilno preuzimanje vlasti i potpuno zaustavljanje Srbije te dodala i kako bi izgledala ta blokaderska Srbija koju su blokaderi predstavili upravo u nekoliko proteklih dana na nasilnim protestima.

- To bi bila jedna fašistička diktatura u kojoj oni koji se ne slažu sa blokaderima ne bi imali pravo na rad, kretanje ni na postojanje niti na političko delovanje'', rekla je predsednica parlamenta.

Foto: Printscreen/TV Pink

Ona je kazala i da će država da se bori da od najgorih sačuva Srbiju i njen ustavni poredak.

- Karte su sve otvorene, na stolu, a u svakom slučaju borićemo se dalje da sačuvamo Srbiju, da je sačuvamo od najgorih i da sačuvamo njen ustavni poredak, to je ono što je važno...

Osvrnula se i na sinoćni skup u Nišu koji je ocenila propalim jer građani nisu hteli da u tome učestvuju, u tom blokaderskom nasilju i mržnji.

Podsetila je i na seriju nasilnih ispada blokadera poput paljenja SNS prostorija i opsade kuća i porodica političkih neistomišljenika uz podsećanje da su takvo nešto radili samo nacisti u Nemačkoj 1930-ih.

Brnabićeva je podsetila i da su paljene prostorije SNS u Valjevu koje se nalaze u stambenoj zgradi u kojoj ljudi žive.