SCENA SA BLOKADE U NIŠU ZBOG KOJE SE SRBIJA KRSTI I LEVOM I DESNOM RUKOM! Zaleteo se na kameru, a onda - SAM PAO, SAM SE UBIO: "Pritvorite ih, za njihovo dobro"
Naime, blokader iz Niša Dimitrije P, koji radi kao trener, zaleteo se prema kamerama Informera, i pokušao da uradi salto - ali je pao direktno na glavu i poljubio asfalt!
Srećom, prošao je bez ozbiljnijih povreda.
I ova scena je još jedna u nizu koja ilustruje sve što treba da znate o blokadama - Ili gledamo krvavo nasilje i pokušaje ubistva političkih protivnika i policajca, ili potpuni cirkus i neozbiljnost.
Korisnici društvenih mreža su se podsmevali ovom sumanutom potezu na blokadi.
- Lepo kažem, pritvorite ih, za njihovo dobro, povrediće se sami na slobodi - napisao je jedan korisnik društvene mreže X.
"Video koji sumira revoluciju", "Ovo je za instituciju zatvorenog tipa svakako", pisali su drugi.
Ana Brnabić: Skup blokadera u Nišu propao
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su blokaderi poslednjih dana pokazali da im je cilj nasilno preuzimanje vlasti i potpuno zaustavljanje Srbije.
Istakla je da će se država boriti da od najgorih sačuva Srbiju i njen ustavni poredak.
Ona je kazala da je sinoćni skup blokadera u Nišu propao jer građani ne žele da učestvuju u toj vrsti nasilja i ne žele da baštine fašističku, nacističku i ustašku ideologiju u kojoj je odgovor na sve mržnja, a ne predlog i plan za nešto što bi bolje ili drugačije uradili.
- Oni to nemaju. Oni su došli do toga da je sledeće što će uraditi da će nekoga ubiti. Sve ostalo su uradili - zabranili su slobodu kretanja, uništili su nam školstvo za koje će biti potrebne godine da se oporavi, a kada ste uništili školstvo, praktično ste uništili jednu zemlju - navela je Brnabić.