VULIN ZA RUSKE MEDIJE O ODNOSIMA SRBIJE I RUSIJE: Temelji bliskosti Moskve i Beograda nisu stvoreni od strane nekoga drugog, i zato niko ne može da ih poljulja
Komentarišući odnose između Srbije i Rusije, Aleksandar Vulin je kazao da istorijske i kulturne veze srpskog i ruskog naroda čine njihove odnose neraskidivim i da nikakvi spoljni faktori ne mogu da ih razore.
- Odnosi dva velika slovenska i pravoslavna naroda, srpskog i ruskog, ne treba da budu određeni spolja. Kakvi god bili odnosi Rusije sa SAD ili EU, veze između Srbije i Rusije treba da ostanu ne samo dobre, već istinski savezničke - istakao je predsednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin za rusku novinsku agenciju TASS.
Po rečima Aleksandra Vulina, temelji bliskosti Moskve i Beograda nisu stvoreni od strane nekoga drugog, pa zato niko ne može da ih poljulja.
- Te vrednosti koje nas čine jedinstvenima nisu nastale na međunarodnim konferencijama i nisu ih oblikovale velike sile, i zato nas niko spolja ne može posvađati. Samo sami Srbi ili sami Rusi mogu, na svoju sramotu pred precima i potomcima, da oslabe ili pokvare naše odnose. Ali to ne smemo i nećemo učiniti - naglasio je Vulin.
Vulin je takođe istakao da savez između Srbije i Rusije ima sudbinski karakter.
- Rukovodstvo Rusije nema pravo da odustane od borbe za opstanak Srbije, uprkos svim teškoćama ili prozapadnim elitama unutar same Srbije, koje žele da zemlja ima drugačiju vlast ili čak da uđe u NATO. Ako se Rusija odrekne Srbije i Srba, onda se odrekla i same sebe. Ako se Srbija odrekne Rusije, onda se odrekla i svoje suštine - zaključio je predsednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin u razgovoru za rusku novinsku agenciju TASS.