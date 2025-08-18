Slušaj vest

Komentarišući odnose između Srbije i Rusije, Aleksandar Vulin je kazao da istorijske i kulturne veze srpskog i ruskog naroda čine njihove odnose neraskidivim i da nikakvi spoljni faktori ne mogu da ih razore.

- Odnosi dva velika slovenska i pravoslavna naroda, srpskog i ruskog, ne treba da budu određeni spolja. Kakvi god bili odnosi Rusije sa SAD ili EU, veze između Srbije i Rusije treba da ostanu ne samo dobre, već istinski savezničke - istakao je predsednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin za rusku novinsku agenciju TASS.

Po rečima Aleksandra Vulina, temelji bliskosti Moskve i Beograda nisu stvoreni od strane nekoga drugog, pa zato niko ne može da ih poljulja.

- Te vrednosti koje nas čine jedinstvenima nisu nastale na međunarodnim konferencijama i nisu ih oblikovale velike sile, i zato nas niko spolja ne može posvađati. Samo sami Srbi ili sami Rusi mogu, na svoju sramotu pred precima i potomcima, da oslabe ili pokvare naše odnose. Ali to ne smemo i nećemo učiniti - naglasio je Vulin.

Vulin je takođe istakao da savez između Srbije i Rusije ima sudbinski karakter.