Predsednik Vučić je objavio fotografiju sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem koji je pre dve nedelje doživeo moždani udar tokom gostovanja na televiziji.

- Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli - napisao je Vučić na instagramu.

Kurir.rs

