"Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji ga je dočekao na izlasku.
Politika
"NAŠ DARKO UPRAVO NAPUŠTA BOLNICU" Vučić sačekao Glišića, ministar ide kući na oporavak (FOTO)
Predsednik Vučić je objavio fotografiju sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem koji je pre dve nedelje doživeo moždani udar tokom gostovanja na televiziji.
- Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli - napisao je Vučić na instagramu.
Kurir.rs
