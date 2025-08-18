Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da je namon više od tri godine nakon usvajanja ustavnih amandmana i dve i po godine od početka primene novih zakona u oblasti pravosuđa, došlo vreme za analizu efekata ove reforme.

"Trenutno radimo analizu, jer je proteklo dovoljno vremena da bi se uradila analiza i da se vidi gde smo tim amandmanima stigli, koliko smo možda dodatno unapredili pravosuđe, ali i koliko smo uskratili onaj deo koji se tiče učešća javnosti u radu pravosuđa", precizirao je ministar.

Takođe, kako je rekao, analizira se i pitanje odgovornosti.

"Kada govorimo o nezavisnosti pravosuđa, to pitanje moramo da izbalansiramo sa pitanjem odgovornosti, jer što je veći stepen nezavisnosti i samostalnosti, onda je veći i stepen odgovornosti", naglasio je Vujić.

Napomenuo je da će analiza biti urađena zajedno sa Evropskom unijom, Venecijanskom komisijom i Savetom Evrope kako bi se nastavilo praćenje standarda koje je propisala Venecijanska komisija u vezi sa pitanjem odgovornosti.

"Takođe, imamo i određene primedbe u izveštajima i Evropske unije i Venecijanske komisije, te Saveta Evrope po pitanju dužine trajanja postupaka, efikasnosti pravosuđa, ali i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija", napomenuo je ministar.

U zavisnosti od sprovedene analize biće, kako je rekao, odlučeno u kom pravcu će se dalje ići.

"To će svakako biti urađeno i u saradnji sa Savetom Evrope i Evropskom unijom kao što smo i do sada radili. Pratićemo najbolje prakse i iskustva zemalja članica Saveta Evrope i EU da vidimo da li ćemo možda ići u neke procese takozvanog 'vetinga', odnosno provere kvaliteta, baš zbog ovih primedbi koje imamo od strane EU, vezano za sam kvalitet i efikasnosti našeg pravosuđa", rekao je ministar pravde.