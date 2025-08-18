Slušaj vest

Darko Glišić je nakon prijema u bolnicu hitno operisan i bio je u teškom zdravstvenom stanju, ali je nakon 13 dana oporavka otpušten na kućno lečenje.

- Sada je dobro, hvala svima na podršci - kratko je rekao ministar Darko Glišić za Republiku.

Podsećamo, vest da je ministar napustio bolnicu objavio je ranije danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom profilu na Instagramu.

- Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli - napisao je Vučić uz zajedničku fotogtafiju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je 7. avgusta ministra Glišića u Urgentnom centru.

U opisu fotografije, koja je objavljena na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije, pišu samo dve reči: "Darko nesalomivi".

(Kurir.rs/Republika)

Ne propustitePolitika"BLOKADERI BI DA UKINU DEMOKRATIJU U SRBIJI" Brnabić: Država će se povući dva, tri dana da napravi plan, a zatim će krenuti u akciju
WhatsApp Image 2025-07-30 at 10.26.03.jpeg
PolitikaMINISTAR VUJIĆ UPOZORAVA: Dešavanja na ulicama sve više imaju obeležje terorizma, nadležni da reaguju
Ministar Nenad Vujić.jpg
PolitikaVULIN ZA RUSKE MEDIJE O ODNOSIMA SRBIJE I RUSIJE: Temelji bliskosti Moskve i Beograda nisu stvoreni od strane nekoga drugog, i zato niko ne može da ih poljulja
WhatsApp Image 2025-04-02 at 15.35.05_3a4a5781.jpg
PolitikaSCENA SA BLOKADE U NIŠU ZBOG KOJE SE SRBIJA KRSTI I LEVOM I DESNOM RUKOM! Zaleteo se na kameru, a onda - SAM PAO, SAM SE UBIO: "Pritvorite ih, za njihovo dobro"
blokada nis salto.jpg