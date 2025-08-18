OGLASIO SE DARKO GLIŠIĆ NAKON IZLASKA IZ BOLNICE: Ministar za javna ulaganja otkrio kako je posle oporavka od moždanog udara
Darko Glišić je nakon prijema u bolnicu hitno operisan i bio je u teškom zdravstvenom stanju, ali je nakon 13 dana oporavka otpušten na kućno lečenje.
- Sada je dobro, hvala svima na podršci - kratko je rekao ministar Darko Glišić za Republiku.
Podsećamo, vest da je ministar napustio bolnicu objavio je ranije danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom profilu na Instagramu.
- Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli - napisao je Vučić uz zajedničku fotogtafiju.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je 7. avgusta ministra Glišića u Urgentnom centru.
U opisu fotografije, koja je objavljena na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije, pišu samo dve reči: "Darko nesalomivi".
