Prepucavanja između blokadera i opozicije se nastavljaju! Nakon haosa na ulicama, predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u svom podkastu rekao je da je prelazna vlada rešenje za izlazak iz krize, nakon čega je usledio oštar odgovor blokadera.

- Šta je rešenje za ovo u čemu se nalazimo? Rešenje je prelazna vlada koja će da pripremi izbore čije će rezultate sve strane morati da priznaju. Ako se to ne desi, postoje dva scenarija. Jedan je da Vučić ne da izbore i da nastavimo svaki drugi dan gledamo scene kakve gledamo i čekamo kada će se izgubiti prvi život. Drugi scenario je da ipak u nekom trenutku Vučić da izbore i da se ide pod ovim uslovima i u ovakvoj atmosferi. Svakome je jasno u tom slučaju na dan izbora očekuje maltene rat - navodi Đilas i dodaje:

- Dakle, jedino pravo rešenje da se sačuvaju glave i da dođe do toga da narod kaže šta misli, ja sam siguran da misli da treba da se menja režim u Srbiji, je ono rešenje koje je već primenjeno u Makedoniji i Crnoj Gori kada su se zatekle ove dve zemlje u sličnoj situaciji. Prelazna vlada koja vodi zemlju do izbora, izbori sa stranim posmatračima koje pošalje OEBS, Evropski parlament, Savet Evrope i onda, kažem, formiranje vlade koje podržava većina naroda. Sve drugo vodi još u veći haos i ljudske žrtve i ja mislim da je rešenje upravo to što je bilo rečeno i pre nekoliko meseci. Izbora će svakako na kraju biti. Kad? To niko ne može da kaže, ali je jako važno pod kojim uslovima će se ti izbori održati.

Zanimljivo je da je i predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević, koji se od početka pojavljivao na protestima blokadera i podržavao ih, takođe izneo ideju o prelaznoj vladi.

- Ja ću morati kao predsednik DS-a narednih dana da okupim najkredibilnije ljude i tom prilikom iz Srbije od autoriteta, integriteta da napravimo plan za mirnu tranziciju vlasti. Ovako, očigledno ne može. Očigledno se ovo neće rešiti ni na izborima. Jer ovaj čovek ne želi ni izbore, ne želi da prepusti vlast ni na koji način i njegova parola "nema predaje" dobila je pravi značaj. On pod tom parolom "nema predaje" u stvari misli na mirnu predaju vlasti - rekao je Milivojević na N1.

Blokaderi sa Medicinskog fakulteta u Beogradu odmah poslali "upozorenje opozicionim liderima", odnosno Đilasu i Milivojeviću, iako ih nisu imenovali.

- Podsećamo sve političke aktere iz redova opozicije, kako one koji nas podržavaju na ulici od prvog dana, tako i one koji se politikom bave iz fotelje putem podkasta, da pomno pratimo svaki njihov korak. Jedino rešenje za ovu krizu su izbori. Neće biti prelazne vlade - poručili su na Iksu. Međutim, ovu objavu su ubrzo obrisali.

Foto: Printscreen/X

I blokaderi sa Politehnike izneli su sličan stav kao reakciju na Milivojevićeve reči.

- Da, rešiće se na izborima. Ne, neće biti prelazne vlade - napisali su na Iksu uz video snimak izjave Milivojevića.