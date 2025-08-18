PENDRECI, KRV I PSI KOJE HUŠKAJU NA DEMONSTRANTE! Pogledajte kako policija postupa prema učesnicima protesta na zapadu Evrope (VIDEO)
Tim rečima se može opisati postupanje policije širom zapadne Evrope prema učesnicima protesta.
Kako i sami možete videti na snimku, demonstranti su prebijani, hapšeni, na njih je jurišala policija na konjima i pustala pse, a u Belgiji je jedan Alžirac čak i ubijen.
Sa druge strane, srpsku policiju su poslednjih dana zasipali kamenjem, pa čak i molotovljevim koktelima, a reakcija je uvek, po pravilu, bila blaža nego na zapadu.
O tome je prošle nedelje govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odbacio kritike na račun postupanja policije.
On je na pitanje o upotrebi prekomerne sile odgovorio da je policija celo veče bila gađana svim mogućim predmetima.
- U Valjevu to što su ti ljudi izdržali. Pogledajte ovu bandu koja ih je celo veče gađala svim mogućim predmetima. Oni stoje na 20 metara, policija stoji, ne mrda se, ne pomera se, nikoga ne ugrožavaju, nikoga ne diraju a biju ih i tuku celo veče - rekao je on.