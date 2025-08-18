Slušaj vest

Tim rečima se može opisati postupanje policije širom zapadne Evrope prema učesnicima protesta.

Kako i sami možete videti na snimku, demonstranti su prebijani, hapšeni, na njih je jurišala policija na konjima i pustala pse, a u Belgiji je jedan Alžirac čak i ubijen.

Kako se policija u Evropi odnosi prema demonstrantima

Sa druge strane, srpsku policiju su poslednjih dana zasipali kamenjem, pa čak i molotovljevim koktelima, a reakcija je uvek, po pravilu, bila blaža nego na zapadu.

O tome je prošle nedelje govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odbacio kritike na račun postupanja policije.

On je na pitanje o upotrebi prekomerne sile odgovorio da je policija celo veče bila gađana svim mogućim predmetima.