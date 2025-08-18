Slušaj vest

Blokaderu nasilniku Veljku Miliću, koji je šutirao policijskog komandira sa Voždovca, sud je odbio da odredi pritvor i pustio ga na slobodu?! 

Foto: Printscreen

Iza te sramne odluke stoji sudija Ksenija Marić, supruga Bruna Vekarića, nekadašnjeg javnog tužioca Tužilaštva za ratne zločine.

