Blokaderski nasilnik koji je šutirao komandira Policijske stanice Voždovac našao se na slobodi i pored nasilja koje je počinio.
ŠUTIRAO KOMANDIRA PS VOŽDOVAC, VEKARIĆEVA ŽENA ODBILA DA MU ODREDI PRITVOR! Bruka i sramota, sud oslobodio blokadera nasilnika (FOTO)
Blokaderu nasilniku Veljku Miliću, koji je šutirao policijskog komandira sa Voždovca, sud je odbio da odredi pritvor i pustio ga na slobodu?!
Iza te sramne odluke stoji sudija Ksenija Marić, supruga Bruna Vekarića, nekadašnjeg javnog tužioca Tužilaštva za ratne zločine.
