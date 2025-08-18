RAZOTKRIVENE LAŽI O "PRETUČENOM MLADIĆU" IZ VALJEVA! Opozicioni mediji izmislili da je dečaka prebila policija, a takav pacijent uopšte ne postoji!
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar na današnjoj konferenciji za medije demantovao je laži o "maloletnom pacijentu" za koga su se pojavile tvrdnje u opozicionim medijima da je brutalno pretučen od strane policije na protestu u Valjevu, te je istakao da je reč o izmišljenom pacijentu.
- Želim da podsetim, misleći da smo dovoljno jasni, da smo izneli činjenice i da je to ljudima dovoljno da znaju šta je istina. Na tome se nije zaustavilo. Mi smo izloženi najjezivijim napadima i lažima koje ljudski um može da smisli. Izmišljotine o izmišljenom pacijentu.Izašli smo i rekli da takav pacijent ne postoji. Rekli smo da stanu laži jer to ne donosi nikome dobro. To nije bilo dovoljno. Nastavili su sa tom pričom - kazao je Lončar i dodao:
- Molim građane Srbije da veruju nadležnim organima. Mi takve stvari ne možemo da sakrijemo. Građani slobodno da se obrate nadležnim organima i dobiće odgovore. Očigledno njima ništa nije sveto. Podsećam vas da su ovo scene koje su već viđene u drugim zemljama. 28. juna je kružila priča da je student bio prebijen od strane vlasti. To je bila laž. Nije bilo veze sa prebijanjem, već je u pitanju pad sa visine.
Istakao je da ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zvao 50 puta da proveri "da li su pronašli tog dečka".
- Predsednik me je zvao 50 puta da proveri da li nađen taj dečko kojeg je opozicija izmislila. Rekao je: "Je l' ste pronašli tog dečka? Gde je taj dečko? Ja sam odgovorio: "Nema ga, ne postoji".
Cilj blokadera i obojene revucije je da mi ne radimo naš posao, kazao je Lončar.
Dodao je da "mrtvo dete" treba da bude okidač, da im se ljudi pridruže u rušenju države i da zbog toga to rade.
Inače, N1 demantovao je sam sebe kad je nakon što je programski direktor N1 Igor Božić izjavio da je "čista manipulacija izjava ministra zdravlja Zlatibora Lončara u kojoj je optužio N1 da je objavio vest o životno ugroženom detetu posle policijske torture, te da N1 nikada nije objavio vest o kojoj govori Lončar".
Naime, istog dana, uveče, reporter Nove koji je izveštavao sa protesta blokadera u Valjevu za N1 uživo u programu govorio je o stanju navodno pretučenog maloletnika!
- Još uvek nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju povređenih, znamo da je jedan maloletnih 16-godišnji Valjevac brutalno pretučen od strane policije operisan u Beogradu i prema informacijama do kojih smo mi uspeli da dođemo, on je sada stabilno - kazao je reporter.
Dakle, N1 je, osim što su dizali paniku oko navodno prebijenog deteta, sam sebe demantovao i potvrdio da je ipak izveštavao o ovoj temi, samo nekoliko sati nakon što je njihov programski direktor optužio ministra Lončara da ne govori istinu!
Nakon svega, jasno je da je ipak N1, uz još neke opozicione medije, taj koji laže i doprinosi atmosferi nasilja i straha koju stvaraju blokaderi.