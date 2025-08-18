Slušaj vest

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar na današnjoj konferenciji za medije demantovao je laži o "maloletnom pacijentu" za koga su se pojavile tvrdnje u opozicionim medijima da je brutalno pretučen od strane policije na protestu u Valjevu, te je istakao da je reč o izmišljenom pacijentu.

- Želim da podsetim, misleći da smo dovoljno jasni, da smo izneli činjenice i da je to ljudima dovoljno da znaju šta je istina. Na tome se nije zaustavilo. Mi smo izloženi najjezivijim napadima i lažima koje ljudski um može da smisli. Izmišljotine o izmišljenom pacijentu.Izašli smo i rekli da takav pacijent ne postoji. Rekli smo da stanu laži jer to ne donosi nikome dobro. To nije bilo dovoljno. Nastavili su sa tom pričom - kazao je Lončar i dodao:

- Molim građane Srbije da veruju nadležnim organima. Mi takve stvari ne možemo da sakrijemo. Građani slobodno da se obrate nadležnim organima i dobiće odgovore. Očigledno njima ništa nije sveto. Podsećam vas da su ovo scene koje su već viđene u drugim zemljama. 28. juna je kružila priča da je student bio prebijen od strane vlasti. To je bila laž. Nije bilo veze sa prebijanjem, već je u pitanju pad sa visine.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije ministra zdravlja Zlatibora Lončara Foto: Jakov Milošević

Istakao je da ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zvao 50 puta da proveri "da li su pronašli tog dečka".

- Predsednik me je zvao 50 puta da proveri da li nađen taj dečko kojeg je opozicija izmislila. Rekao je: "Je l' ste pronašli tog dečka? Gde je taj dečko? Ja sam odgovorio: "Nema ga, ne postoji".

Cilj blokadera i obojene revucije je da mi ne radimo naš posao, kazao je Lončar.

Dodao je da "mrtvo dete" treba da bude okidač, da im se ljudi pridruže u rušenju države i da zbog toga to rade.

Inače, N1 demantovao je sam sebe kad je nakon što je programski direktor N1 Igor Božić izjavio da je "čista manipulacija izjava ministra zdravlja Zlatibora Lončara u kojoj je optužio N1 da je objavio vest o životno ugroženom detetu posle policijske torture, te da N1 nikada nije objavio vest o kojoj govori Lončar".

Naime, istog dana, uveče, reporter Nove koji je izveštavao sa protesta blokadera u Valjevu za N1 uživo u programu govorio je o stanju navodno pretučenog maloletnika!

Foto: Printscreen

- Još uvek nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju povređenih, znamo da je jedan maloletnih 16-godišnji Valjevac brutalno pretučen od strane policije operisan u Beogradu i prema informacijama do kojih smo mi uspeli da dođemo, on je sada stabilno - kazao je reporter.

Dakle, N1 je, osim što su dizali paniku oko navodno prebijenog deteta, sam sebe demantovao i potvrdio da je ipak izveštavao o ovoj temi, samo nekoliko sati nakon što je njihov programski direktor optužio ministra Lončara da ne govori istinu!